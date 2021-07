RS avança na vacinação contra a Covid-19 com a distribuição de doses da Pfizer e Coronavac nesta sexta-feira, dia 9

Em avião que pousou às 18h40 no aeroporto de Porto Alegre, chegaram caixas com 159.120 doses de Pfizer - Foto: Gustavo Mansur / Palácio Piratini

A Secretaria da Saúde irá distribuir, nesta sexta-feira (9/7), às 18 coordenadorias regionais de saúde (CRS), parte das vacinas previstas para chegar ao Estado na noite desta quinta-feira (8/7): 159.120 doses da vacinas Pfizer e 50% do lote de 51.200 doses de Coronavac.

A remessa da Pfizer chegou em avião vindo de Guarulhos, que pousou às 18h40 no aeroporto de Porto Alegre. As doses da Coronavac – previstas para chegarem em voo às 23h20 – são para primeira e segunda doses. A metade do lote, portanto, será distribuída nesta sexta (9), e o restante ficará em estoque na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi), em Porto Alegre, para envio posterior e oportuno aos municípios. As vacinas da Pfizer serão todas para primeira dose.

Com esses lotes enviados pelo Ministério da Saúde, a Secretaria da Saúde avança na vacinação por faixas etárias no Rio Grande do Sul. As doses serão distribuídas de acordo com pactuação da reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), ocorrida no final da tarde desta quinta (8).

As CRS mais distantes da capital irão contar com apoio da Secretaria da Segurança Pública, com o transporte áereo garantido pela Brigada Militar e Polícia Civil. As coordenadorias que conseguirem fazer o transporte por via terrestre deverão buscar os imunizantes na Ceadi.

Por via aérea, a distribuição será feita a partir das 11h desta sexta (9):

Helicóptero da Polícia Civil:

• Pouso em Santa Maria previsto para as 12h15: cargas para a 4ª CRS (Santa Maria) e 10ª CRS (Alegrete)

Avião da Brigada Militar:

• Pouso em Erechim previsto para as 11h45: cargas da 6ª CRS (Passo Fundo) e 11ª CRS (Erechim)

• Pouso em Palmeira das Missões previsto para as 12h25: cargas da 2ª CRS (Frederico Westphalen) e 15ª CRS (Palmeira das Missões)

• Pouso em Santo Ângelo previsto para as 13h05: cargas das 9ª CRS (Cruz Alta), 12ª CRS (Santo Ângelo), 14ª CRS (Santa Rosa) e 17ªCRS (Ijuí)

• Pouso em Bagé previsto para as 14h15: carga da 7ª CRS (Bagé)

• Pouso em Pelotas previsto para as 15h05: carga da 3ª CRS (Pelotas)

Por via terrestre, com destino à Caxias do Sul, o veículo do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS) parte da capital às 10h30min, com a carga da 5ª CRS (Caxias do Sul).

As seguintes coordenadorias e secretaria municipal devem retirar vacinas na Ceadi, a partir das 10h30min:

• 1ª CRS - Porto Alegre

• 8ª CRS - Cachoeira do Sul

• 13ª CRS - Santa Cruz do Sul

• 16ª CRS - Lajeado

• 18ª CRS - Osório

• Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre