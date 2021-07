“Vamos trabalhar juntos com foco no pós-pandemia”, diz governador na posse da presidência da Famurs 2021/2022

O governador Eduardo Leite participou, acompanhado de diversos secretários, da posse da presidência da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) gestão 2021/2022. Atual presidente e ex-prefeito de Taquari, Maneco Hassen passou o comando da entidade para o prefeito de São Borja, Eduardo Bonotto.

“Diálogo é a marca da nossa relação com os prefeitos e a Famurs, buscando construir convergências, apesar de diferenças ideológicas, em favor da população. Foi assim que trabalhamos com o prefeito Maneco, especialmente na gestão da pandemia, e agora, com o prefeito Bonotto, também vamos trabalhar juntos, com foco no pós-pandemia, na recuperação econômica e na superação dos desafios que o Estado já tinha antes da pandemia e que, com as contas em dia, podemos dialogar e conversar para avançar”, destacou o governador.

Entre as bandeiras da nova gestão, Bonotto destacou que pretende construir um plano de desenvolvimento para as diferentes regiões do Estado, em parceria com as 27 associações de municípios, para trabalhar as potencialidades de cada região. Além disso, o novo presidente pretende trabalhar para a criação de um banco de informações e soluções para acelerar as respostas às demandas de prefeituras, entre outras pautas elencadas como prioridade.

Na solenidade no Hotel Plaza São Rafael, na capital, também foram empossados os vice-presidentes que compõem o Conselho de Administração da Famurs: prefeita de Muitos Capões, Rita de Cássia Campos Pereira; prefeito de Lagoa dos Três Cantos, Sergio Antonio Lasch; prefeito de São Jerônimo, Evandro Agiz Heberle; prefeito de Nova Santa Rita, Rodrigo Battistella; prefeito de Jaguarão, Favio Marcel Telis Gonzalez; prefeito de Guaíba, Marcelo Maranata; e o prefeito de São José dos Ausentes, Ernesto Valim Boeira.

Por fim, foi oficializado o Conselho Fiscal, formado pelos prefeitos de Chiapeta, Eder Luiz Both; de Mormaço, Rodrigo Jacoby Trindade; e de Lajeado do Bugre, Roberto Maciel Santos. Os suplentes do conselho são os prefeitos de Formigueiro, Jocelvio Gonçalves Cardoso; de Santa Rosa, Anderson Mantei; e de Arroio do Meio, Danilo José Bruxel.