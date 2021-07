Pagamentos da segunda fase do Auxílio Emergencial Gaúcho começam nesta sexta, dia 9

Começa nesta sexta-feira (9/7) o pagamento da segunda fase do Auxílio Emergencial Gaúcho, para empresas do Simples Nacional das áreas de hospedagem, alimentação e eventos que se cadastraram. No primeiro lote, mais de 5,5 mil empresas vão receber parcela única de R$ 2 mil. Serão distribuídos R$ 11 milhões.



O prazo para recurso das empresas que tiveram o cadastro indeferido se encerra no sábado (10/7). O formulário para pedido de revisão e as orientações para envio estão disponíveis em auxilioemergencialgaucho.rs.gov.br/empresas-simples-nacional.



A comissão julgadora da Secretaria de Turismo (Setur) analisa os pedidos recebidos. Entre as principais causas de indeferimento, estão a falta de inscrição estadual e inscrição de empresas com CNAE principal (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) não previsto na lei que concede o benefício.

Texto: Thais D'Avila/Ascom Setur

Edição: Secom