Bolsonaro chega ao RS nesta sexta-feira

O presidente Jair Bolsonaro chega ao Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (9) para uma série de compromissos em Caxias do Sul e Bento Gonçalves, na Serra, e em Porto Alegre. O desembarque do chefe do Executivo em Caxias está previsto para as 14h, vindo de São Paulo.

Na agenda, estão previstos encontros com empresários, visita a planta de produção de grafeno e motociata na Capital.

