Senadora Rose de Freitas é eleita presidente da Comissão do Orçamento

A senadora Rose de Freitas (MDB-ES) foi eleita, hoje (7), presidente da Comissão Mista do Orçamento (CMO). Não é a primeira vez que ela chega ao posto. A senadora foi a primeira mulher a assumir a presidência da comissão em 2015 e agora sucede Flávia Arruda, deputada do PL-DF, que se licenciou do mandato em março para assumir o cargo de ministra da Secretaria de Governo.

A senadora do MDB foi eleita por aclamação e pediu prioridade da comissão para áreas consideradas estratégicas. “Áreas estratégicas, como ciência e tecnologia, agricultura e educação, devem ser priorizadas nesta Casa. Devem ser objeto de discussão permanente dentro do planejamento, e não o socorro que se pede de uma hora para outra, [dizendo que] se não fizer isso vai fechar tal ministério, se não fizer isso não paga as vacinas, as escolas”.

Segundo a presidente eleita da comissão, “não é o improviso que vai ditar o desenvolvimento que o país precisa retomar”. Ela disse ainda que as obras inacabadas devem entrar como prioridade no Orçamento. Rose de Freitas defendeu a criação de uma coordenação para tratar de obras paradas.

O relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2022, deputado Juscelino Filho (DEM-MA), se comprometeu a apresentar “o mais breve possível” uma primeira versão do seu relatório. A ideia é abrir logo o prazo para apresentação de emendas dos parlamentares e de bancadas estaduais.

A data para a votação do relatório final da LDO foi agendada para 13 de julho, com encaminhamento do parecer da comissão à Mesa do Congresso em 14 de julho.