Vista Gaúcha investiu mais de 24% do orçamento em saúde no primeiro semestre

O município de Vista Gaúcha investiu 24,04% do orçamento municipal em saúde no primeiro semestre. As contas da saúde foram apresentadas e aprovadas pelo Conselho Municipal de Saúde, na segunda-feira. Mais de 1,6 milhão foram destinados para a área nos primeiros seis meses do ano.

Segundo o Secretário Municipal de Saúde do município Ivair Goncalves Vieira a saúde teve da fonte municipal uma receita de R$ 1.324,411,27, já do Estado a receita foi de R$ 130.752,10 e Federal mais R$ 243.898,97, totalizando uma Receita de R$ 1.699.062,34.

A despesa total da saúde em Vista Gaúcha no primeiro semestre foi de R$ 1.640.919,87.

O Conselho Municipal da Saúde aprovou por unanimidade as despesas e receitas deste período. O Prefeito Claudemir José Locatelli esteve presente na reunião e destacou a importância das decisões que o Conselho vem tomando nas decisões dos trabalhos e na condução da Saúde do Município de Vista Gaúcha. O Conselho Municipal da Saúde é formado por um representante de cada Comunidade.