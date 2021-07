Lula lidera intenções de voto com 41% contra 27% de Bolsonaro

O ex-presidente Lula (PT) lidera a pesquisa de intenção de voto para a eleição presidencial de 2022. É o que mostra a Pesquisa CNT de Opinião, divulgada nestas segunda-feira (5).

O petista mostra vantagem sob o atual presidente Jair Bolsonaro (sem partido) tanto no voto estimulado, em que são apresentados os candidatos, quanto no espontâneo. Os dois políticos são os únicos com mais de dois dígitos na intenção de votos, Ciro Gomes, com 5,9% aparece em terceiro, empatado com Sergio Moro.

Voto estimulado:

Lula (PT): 41,3%

Bolsonaro (sem partido): 26,6%

Ciro Gomes (PDT): 5,9%

Sergio Moro (sem partido): 5,9%

João Doria (PSDB): 2,1%

Luiz Henrique Mandetta (DEM): 1,8%

Branco/nulo: 8,6%

Indecisos: 7,8%

No voto espontâneo, Lula aparece com 27,8% contra 21,6% de Jair Bolsonaro. Ciro Gomes é o único além deles a pontual acima de um dígito, com 1,7%, enquanto 38,9% se disseram indecisos.

A pesquisa CNT de Opinião foi feita em parceria com o Instituto MDA entre os dias 1º e 3 de julho de 2021. Foram realizadas 2.002 entrevistas presenciais, em 137 municípios de 25 Unidades da Federação. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais com 95% de nível de confiança.

