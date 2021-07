RS: Fim da pensão de ex-governadores volta à pauta da Assembleia e pode ser votado nesta terça-feira

Entre os projetos com votação prevista para terça-feira (6), na Assembleia, está o texto que extingue a pensão vitalícia paga a ex-governadores e viúvas, do deputado Pedro Pereira (PSDB). O pagamento foi instituído por lei em 1979. A intenção é revogar a norma.

— Não há mais espaço para esses privilégios. Nove ex-governadores e quatro viúvas ainda recebem a pensão, e pior: com direito a 13º salário. São R$ 32 mil por mês, a um custo de R$ 6 milhões ao ano para o Estado. É absurdo. Espero que o projeto seja votado e aprovado. São seis anos de espera — diz Pereira.

O último governador a ter direito à pensão foi José Ivo Sartori. Isso porque, em 2015, o Legislativo aprovou um projeto da deputada Any Ortiz (Cidadania) que pôs fim ao benefício dali para frente.

Quem recebe o benefício no RS:

José Ivo Sartori (MDB)

Tarso Genro (PT)

Yeda Crusius (PSDB)

Germano Rigotto (MDB)

Olívio Dutra (PT)

Antonio Britto (eleito pelo MDB)

Alceu Collares (PDT)

Pedro Simon (MDB)

Jair Soares (PP)

Além deles, quatro viúvas de ex-governadores têm direito a pensão no Estado:

Neda Mary Eulalia Ungaretti Triches, viúva de Euclides Triches, morto em 1994

Nelize Trindade de Queiroz, viúva de Sinval Guazelli, morto em 2001

Marilia Guilhermina Martins Pinheiro, viúva de Leonel Brizola, morto em 2004

Mirian Gonçalves De Souza, viúva de Amaral de Souza, morto em 2012

