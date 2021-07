Rio: normailizado funcionamento do presídio de Magé

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro (Seap) informou que está normalizado o funcionamento do Presídio Romeiro Neto, em Magé, na Baixada Fluminense, onde ontem (2) à noite, presos de uma cela da unidade iniciaram um tumulto e atearam fogo em colchões. O Grupamento de Intervenção Tática da Seap foi acionado. Bombeiros do quartel de Magé foram ao local para combater o fogo.

De acordo com a secretaria, cinco internos precisaram de atendimento médico e foram socorridos pelo Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Dois presos chegaram a ser levados para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo a direção, os feridos foram atendidos no ambulatório da unidade e receberam alta.