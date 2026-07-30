Erval Seco atualiza balanço e confirma 118 residências atingidas por granizo

O número de residências atingidas pelo forte temporal de granizo que atingiu Erval Seco na noite de terça-feira (28) mais que dobrou. O novo levantamento divulgado nesta quinta-feira (30) pela Prefeitura, por meio da Defesa Civil Municipal, aponta que 118 imóveis foram danificados, enquanto o balanço inicial registrava 51 residências afetadas.

A maior parte dos danos foi registrada nas comunidades do interior, onde todas as localidades sofreram impactos com a intensa queda de granizo. Apesar dos prejuízos materiais, não houve registro de feridos.

Ainda durante a noite da ocorrência, equipes da Defesa Civil, da Secretaria Municipal da Agricultura e da Secretaria de Obras iniciaram o atendimento às famílias e a distribuição de lonas para proteger as residências com telhados danificados. Em diversos imóveis, o granizo comprometeu a cobertura das casas, provocando infiltrações e outros prejuízos.

Para auxiliar as famílias atingidas, a Prefeitura também iniciou uma campanha de arrecadação de donativos. Estão sendo recebidos alimentos não perecíveis, água, roupas, cobertores, produtos de higiene pessoal e materiais de limpeza na Secretaria Municipal de Assistência Social.

Na quarta-feira (29), representantes da Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil de Frederico Westphalen participaram de uma reunião com a Administração Municipal para acompanhar o levantamento dos danos e definir as ações de assistência à população.

As equipes seguem mobilizadas no atendimento às ocorrências, enquanto o levantamento dos prejuízos continua sendo atualizado.

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