Governador assina decreto do auxílio emergencial para profissionais da Cultura e do Esporte do RS

Em cerimônia virtual na quarta-feira (30/6), o governador Eduardo Leite assinará o decreto que cria o auxílio emergencial para profissionais do Esporte e da Cultura do Rio Grande do Sul. Os recursos são oriundos do Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte (Pró-Esporte), do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) e de convênios com prefeituras.

No mesmo evento, o governo lançará um edital para a abertura de inscrições, apresentação de propostas e habilitação dos municípios interessados em aderir ao regime de coinvestimento para a concessão de auxílio emergencial a profissionais da Cultura.

Os detalhes das iniciativas serão apresentados pelo governador e pelos secretários Beatriz Araujo (Cultura) e Danrlei de Deus (Esporte e Lazer), em transmissão ao vivo, a partir das 12h30, pelos canais oficiais do Estado.

Aviso de pauta

O quê: decreto do auxílio emergencial para profissionais da Cultura e do Esporte e lançamento de edital para coinvestimento com municípios

Quando: quarta-feira (30/6), às 12h30

Como: transmissão ao vivo pelos canais oficial do governo do Estado - https://www.youtube.com/watch?v=41Tgr0wTlA4