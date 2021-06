RS e embaixada americana no Brasil assinam memorando de entendimento para cooperação

Governador Leite e o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman, assinaram o memorando durante reunião no Caff - Foto: Felipe Dalla Valle / Palácio Piratini

O governador Eduardo Leite e o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman, assinaram, na manhã desta terça-feira (29/6), no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), em Porto Alegre, um memorando de entendimento para cooperação entre o governo do Estado e a embaixada americana no Brasil.



“Esta assinatura é de grande relevância para o RS, como esperamos que possa ser para os EUA, na medida em que formalizamos a disposição de trabalho conjunto, de cooperação, para desenvolver projetos em diversas áreas. A partir do memorando, formalizamos essa troca de expertise para além de cartões e de telefones e passamos a ter, em um documento, o compromisso de ambas as partes do trabalho em cooperação, o que, portanto, nos ajuda a intensificar a relação em todas as frentes. É com muita expectativa que assinamos, por parte do RS, sabedores de que isso poderá vir a transformar o futuro do nosso Estado”, disse o governador.

O memorando de entendimento prevê a cooperação em diversas áreas, como ampliação do comércio e investimento bilateral, saúde, ciência e tecnologia, meio ambiente, agricultura, educação, direitos humanos, gestão e segurança pública.

Além disso, o acordo prevê a colaboração para definição de metas, parâmetros e resultados claros, visando o intercâmbio das melhores práticas, serviços e tecnologias, e inclusive intercâmbio de especialistas e promoção de visitas técnicas, tanto de equipes do Rio Grande do Sul como dos Estados Unidos.

“Estamos muito felizes por termos reaberto o consulado em Porto Alegre, há quatro anos, e por meio dele, estamos trabalhando muito juntos na segurança pública, no setor do comércio, da educação, do meio ambiente, e muitos outros temas que o memorando abrange. Esse ato é para mostrar que já estamos fazendo muito, mas que queremos fazer mais, e esperamos fazê-lo por meio deste instrumento”, reforçou o embaixador Todd Chapman.

A partir da assinatura, equipes técnicas de ambas as partes formarão grupos de trabalho que visem o desenvolvimento de projetos de cooperação em todas as áreas. O acordo é uma espécie de “guarda-chuva”, que pode ser desdobrado em outros acordos específicos, conforme interesse e necessidade.

O acordo de cooperação não implica custos para o Estado, tampouco a transferência de fundos entre o RS e os EUA. Cada uma das partes arcará com as despesas para a implementação do memorando de entendimento, que deve ocorrer até o final deste ano.

O evento, que foi transmitido pelas redes sociais do governo do Estado e pode ser conferido nestelink, também contou com a participação do vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior; e dos secretários Artur Lemos Júnior (Casa Civil), Claudio Gastal (Planejamento, Governança e Gestão), Edson Brum (Desenvolvimento Econômico) e Luiz Henrique Viana (Meio Ambiente e Infraestrutura).

• Clique aqui e confira o documento do memorando na íntegra.