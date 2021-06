Cerca de 70 mil catarinenses não retornaram para tomar segunda dose contra Covid-19

Levantamento feito pela Secretaria de Saúde de Santa Catarina na segunda-feira, 28, mostra que 68.011 pessoas que tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19 não retornaram, no tempo adequado, para tomar a segunda dose. Deste total, 47.650 são de pessoas vacinadas com a Coronavac e 20.361 de pessoas vacinadas com AstraZeneca. Os dados são do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde.

O superintendente de vigilância em saúde, Eduardo Macário, reforça que o intervalo recomendado entre a aplicação da dose um e dois da Coronavac é de 28 dias e da AstraZeneca, de 12 semanas. “Por mais que a primeira dose da vacina ofereça uma pequena proteção, não é suficiente. Quem não tomou as duas doses da vacina não está protegido e ainda pode ficar com uma falsa sensação de segurança. Completar o esquema vacinal com as duas doses é essencial, além de manter os cuidados como o uso de máscara, higienização das mãos e distanciamento social”, ressalta o superintendente.

Por esse motivo, o Governo de Santa Catarina reforça o pedido para que a população não se esqueça de retornar para tomar a segunda dose. Na segunda-feira passada, 21, quase cem mil pessoas deixaram de tomar a segunda dose.

