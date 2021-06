Projeto para estudantes da rede pública sobre empreendedorismo está com inscrições abertas no RS

O Projeto Voar — Você, Objetivos, Atitudes e Resultados, desenvolvido pelo Sebrae-RS, está com inscrições abertas até esta terça-feira (29). As aulas têm início já na quarta (30).

A segunda edição do projeto oferece 30 vagas para estudantes do ensino médio da rede pública, em que, ao longo de três meses, os participantes terão atividades online para desenvolver habilidades empreendedoras.

Os interessados podem se inscrever pela internet. As aulas serão desenvolvidas em 15 encontros online de três horas, mais atividades em grupo e individuais após os encontros.

No total, serão 80 horas de atividades distribuídas em 45 horas de atividades online e mais 35 horas de atividades a serem promovidas em momentos diferentes pelos participantes.

