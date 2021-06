Mais da metade da população vacinável contra Covid-19 no RS já recebeu ao menos uma dose

O Rio Grande do Sul registrou, nesta segunda-feira (28/6), a marca de mais de 50% da população do Estado com mais de 18 anos vacinada contra o coronavírus. São mais de 4,5 milhões de pessoas imunizadas com uma dose pelo menos até este momento. Cerca de 1,8 milhão já completaram o esquema completo da imunização com a segunda dose ou dose única.

A previsão é que, com os demais envios de doses previstos para os próximos meses, o Estado consiga vacinar todas as pessoas acima dos 18 anos com ao menos uma dose até 20 de setembro. A mais recente distribuição de vacinas pela Secretaria da Saúde (SES) ocorreu na última sexta-feira (25/6), quando foram entregues a todos municípios um lote de 336,8 mil doses.

A distribuição da semana passada contemplou o primeiro envio aos municípios de doses da Janssen, produzida pelo laboratório da Johnson & Johnson. O principal diferencial desse imunizante em relação aos demais é a necessidade de apenas uma dose para o esquema vacinal ser considerado completo.

Dose única no vacinômetro

A especificação da Janssen no esquema vacinal fez com que a SES atualizasse o painel de vacinação em vacina.saude.rs.gov.br. Agora, as vacinas aplicadas são apresentadas como 1ª dose, 2ª dose e dose única. Além disso, as porcentagens de vacinados distingue o número de pessoas que receberam ao menos uma dose (seja ela a 1ª dose ou a dose única) e a proporção da população com esquema vacinal completo (com duas doses ou dose única recebida).

NÚMEROS DA VACINAÇÃO NO RS

(até as 10h de 28 de junho)

Total de doses aplicadas: 6.300.760

• 1ª dose: 4.498.221

• 2ª dose: 1.793.902

• Dose única: 8.637



% de vacinados

• Pessoas acima de 18 anos: 50,3% com uma dose pelo menos e 20,1% com esquema completo

• Total da população do RS: 39,8% com uma dose pelo menos e 15,9% com esquema completo



DOSES APLICADAS POR IDADE

Faixa etária: 1ª dose / 2ª dose / dose única

• 18 a 19 anos: 36.161 / 5.991 / 40

• 20 a 24 anos: 135.186 / 38.911 / 199

• 25 a 29 anos: 165.186 / 52.843 / 237

• 30 a 34 anos: 197.233 / 59.744 / 265

• 35 a 39 anos: 238.766 / 67.629 / 354

• 40 a 44 anos: 262.566 / 60.248 / 2.288

• 45 a 49 anos: 326.367 / 46.480 / 2.843

• 50 a 54 anos: 509.298 / 42.538 / 1.894

• 55 a 59 anos: 608.568 / 39.523 / 420

• 60 a 64 anos: 609.509 / 127.122 / 66

• 65 a 69 anos: 501.194 / 405.135 / 17

• 70 a 74 anos: 374.523 / 351.111 / 4

• 75 a 79 anos: 246.273 / 230.931 / 7

• 80 e mais: 287.391/ 265.696 / 3

Fonte:vacina.saude.rs.gov.br(SIPNI - Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações)





Calendário da vacinação

O governo do Estado anunciou na semana passada a previsão da conclusão da aplicação da primeira dose contra Covid-19 em toda a população adulta (acima dos 18 anos) até 20 de setembro. Com isso, todas essas pessoas devem completar o esquema vacinal de duas doses (ou dose única) até o final do ano.

As idades elegíveis para a vacinação vão sendo ampliadas gradativamente, conforme a chegada de novas doses ao Estado. Essa estratificação pode variar de município para município, conforme as estimativas populacionais. De forma geral, a expectativa da SES é encerrar o mês de junho com todas as pessoas acima dos 50 anos com uma dose recebida ao menos. Até o final de julho, ampliar essa marca para todos acima dos 40 anos e, até o final de agosto, para todos acima dos 28 anos. A última faixa – dos 18 aos 27 anos – tem a previsão de ser vacinada entre 1º e 20 de setembro.