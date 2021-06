Recuperação de rodovias previstas no Plano de Obras começa no noroeste do RS

As condições das rodovias do noroeste gaúcho passarão por melhorias previstas no Plano de Obras 2021-2022 do governo do Estado. Os trabalhos abrangem 462,51 quilômetros na região.



As ações começaram pelas rodovias ERS-571, entre Santo Augusto e Chiapetta, investimento de R$ 5 milhões, e ERS-210, entre Boa Vista do Buricá e o entroncamento com a BR-468, ao custo de R$ 6 milhões.



“Mapeamos os trechos críticos da malha rodoviária em todas as regiões do Estado, onde serão investidos mais de R$ 56 milhões em serviços de recuperação e conservação”, destaca o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella. “Temos a convicção de que as melhorias irão fomentar o desenvolvimento econômico, especialmente no que se refere ao escoamento da produção agrícola”, acrescenta.



De acordo com o diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino, as atividades na região Noroeste começaram no dia 11 de junho pela ERS-571. Nessa rodovia, os trabalhos devem ser concluídos em julho.



“Primeiramente, estamos efetuando uma operação tapa-buracos a fim de melhorar o estado da pista. O próximo passo é o nivelamento e a eliminação de irregularidades do pavimento nos 16 quilômetros de extensão do trecho. Por fim, será renovada a sinalização”, explica Faustino.



Na ERS-210, serão recuperados 30,5 quilômetros entre Boa Vista do Buricá e a BR-468. Os serviços estão focados na execução de uma nova camada de asfalto. Após o término dessa etapa, a sinalização será revitalizada. A previsão é de que, com condições climáticas favoráveis, a obra seja entregue em agosto.



Confira os trechos de rodovias da região noroeste que serão recuperados pelo Plano de Obras:



• ERS-571: Santo Augusto a Chiapetta

• ERS-210: Boa Vista do Buricá até a BR-468

• ERS-522: Augusto Pestana ao entroncamento com a ERS-342 (p/ Ijuí)

• ERS-168: Santiago (BR-287) a Bossoroca

• ERS-218: Santo ângelo a Catuípe

• ERS-305: Tuparendi a Horizontina

• ERS-305: Horizontina a Linha Cascata

• ERS-307: Santa Rosa a São Paulo das Missões

• ERS-342: Dr. Maurício Cardoso ao entroncamento da ERS-305 (p/ Tucunduva)

• ERS-342: Horizontina a Três de Maio

• ERS-342: Três de Maio a Catuípe

• RSC-472: contorno de Santa Rosa

• ERS-540: Alecrim a Santo Cristo

• ERS-155: Santo Augusto à BR-468

• RSC-472: Santo Cristo a Porto Xavier

• VRS-837: entr. ERS-342 (p/ Três Passos) ao entr. ERS-305 (Esquina Tucunduva)

• RSC-472: BR-386 a Três Passos

• VRS-822: RSC-472 até Esperança do Sul

• ERS-207: Humaitá até a BR-468.



Texto: Liana Ramos Carvalho/Ascom Daer

Edição: Secom