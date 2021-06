Bombeiros promovem circuito de lives na Semana de Prevenção Contra Incêndio

A Semana de Prevenção Contra Incêndio e Pânico se inicia nesta segunda-feira (28/6) e o Corpo de Bombeiros Militar (CBMRS) preparou uma série de atividades que se estendem até sexta-feira (2/7), Dia Nacional do Bombeiro. Além de ações nos Batalhões de Bombeiro Militar (BBM) de todo o Estado, a corporação realizará um circuito de lives para debater temas relacionados ao trabalho de proteção da sociedade.

A programação foi pensada respeitando as medidas de prevenção contra a Covid-19, priorizando atividades no campo digital. Serão quatro transmissões ao vivo nocanal oficial do CBMRS no Youtube, voltadas ao público interno e externo, com mediadores da instituição.

As lives ocorrerão sempre às 17h. Os temas abordados serão "Atendimento pré-hospitalar no salvamento veicular", "Combate a incêndio urbano e em vegetação", "Salvamento vertical em situações críticas" e "Produtos perigosos em rodovias".

Também haverá a divulgação de um vídeo institucional durante a entrega de espadim para os alunos oficiais da corporação, no ginásio Gigantinho, na capital, que encerra as atividades no dia 2 de julho, marcando a data comemorativa dos profissionais combatentes do fogo. A solenidade terá transmissão ao vivo peloInstagram do CBMRS.

A Semana de Prevenção Contra Incêndio e Pânico foi instituída pelo Decreto Federal 35.309, de 2 de abril de 1954. O texto trata sobre “a necessidade de ser ensinada ao povo, pelos nossos bombeiros, a prática de medidas preventivas capazes de evitar a ocorrência de sinistros de proporções catastróficas”. O objetivo é passar orientações, a fim de reduzir o número de ocorrências que necessitem do emprego do Corpo de Bombeiros ou diminuir suas proporções.

-

Confira a programação de lives nocanal oficial do CBMRS,sempre às 17h:

• Segunda-feira (28/6)

Atendimento pré-hospitalar no salvamento veicular

• Terça-feira (29/6)

Combate a incêndio urbano e em vegetação

• Quarta-feira (30/6)

Salvamento vertical em situações críticas

• Quinta-feira (1°/7)

Produtos perigosos em rodovias

Entrega de espadim aos alunos oficiais:

Quando: sexta-feira (2/7) - 11h

Onde: ginásio Gigantinho, Porto Alegre

Transmissão ao vivo peloInstagram do CBMRS