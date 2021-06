IGP forma 31 novos servidores entre peritos criminais, peritos médicos-legistas e técnicos em perícias

A formatura do Curso de Formação Profissional do Instituto-Geral de Perícias (IGP) 2021, na sexta-feira (25/6), contou com 31 novos servidores. São seis peritos médicos-legistas, 10 peritos criminais e 15 técnicos em perícias convocados em março deste ano e que passam a reforçar os serviços prestados pela instituição à sociedade gaúcha.

O curso começou em 31 de março e teve 360 horas de formação, alternando entre aulas teóricas e práticas, repensadas para atender aos protocolos sanitários impostos para prevenção contra a pandemia da Covid-19. A formatura completa mais uma etapa do cronograma de reposição programa de efetivo apresentado pelo governo do Estado em novembro de 2019. O próximo chamamento está previsto para março de 2022.

A solenidade, realizada por meio de videoconferência, contou com as participações da diretora-geral do IGP, Heloisa Kuser, e da diretora do Departamento de Perícias do Interior, Marguet Mittmann. "O crescimento do IGP depende de cada novo servidor. Contamos sempre com a participação das equipes para representar a instituição”, afirmou Heloisa.

Após a cerimônia, os novos servidores serão remanejados para seus postos nas Coordenadorias Regionais de Perícias. “No interior, ainda temos desafios para o fortalecimento da perícia. São os profissionais comprometidos que atuam nestas regiões que trarão a melhora que precisamos”, completou a diretora.