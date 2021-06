Vazamento em barragem mobiliza defesa civil mineira

Pelo menos oito famílias tiveram que deixar suas casas, em uma zona rural da cidade de Serro (MG), a cerca de 300 da capital Belo Horizonte. Equipes da defesa civil do estado foram alertadas depois que uma barragem particular, de uma fazenda próxima à comunidade de Mato Grosso, apresentou vazamento de água.

Segundo a defesa civil mineira, não houve rompimento. Moradores locais e o dono da fazenda identificaram infiltrações no barramento da barragem e acionaram os agentes para uma vistoria. As pessoas foram retiradas da área, considerada de risco, de forma preventiva, e encaminhadas para residências de amigos e familiares.

Próxima à comunidade onde está localizada a fazenda está a rodovia estadual MG-010, que precisou ser interditada pela Polícia Rodoviária de Minas Gerais por ser considerada faixa de risco em caso de rompimento.

Neste (26), continuam no local agentes da defesa civil, do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, policiais militares e representantes do Instituto Mineiro de Gestão das Águas e da prefeitura de Serro. Também foram deslocadas equipes do município de Diamantina.

Todos realizam vistoria e, junto a engenheiros, buscam diminuir o volume de água da barragem, para reduzir o volume e a pressão sobre o talude. Segundo a Defesa Civil, o extravasor – região onde é escoado o excesso de água – que fica localizado na ombreira esquerda da barragem, foi desobstruído pelas equipes.

Até a manhã de hoje, oito famílias foram notificadas para deixarem suas residências, preventivamente.