Inmet alerta para chuvas no Sul e baixa umidade no centro do país

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou hoje (26) alertas para a grande quantidade de chuvas na Região Sul e para a baixa umidade na região central do Brasil, do Centro-Oeste até o Nordeste.

Para a Região Sul, o alerta foi de perigo diante das tempestades e fortes chuvas. A possibilidade abrange todo o estado do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina e o sudoeste do Paraná. De acordo com a previsão do Inmet, as chuvas podem chegar 60 milímetros por hora ou 100 milímetros por dia, além de ventos intensos que devem variar entre 60 e 100 quilômetros por hora, com risco de queda de granizo.

Já o clima seco deve atingir a área que cobre o nordeste do Mato Grosso do Sul, o noroeste de São Paulo, o sudeste de Mato Grosso, todo o estado de Goiás, a metade sul do Tocantins, o oeste da Bahia e o Sul do Piauí, chegando a algumas cidades do agreste pernambucano. Segundo o instituto, o índice deve variar entre 30% e 20% ao longo deste sábado.

Ainda conforme o Inmet, esse tipo de índice de baixa umidade é classificado como perigo potencial. Por isso, a orientação é beber muito líquido, evitar atividades físicas em horas mais secas e procurar não se expor ao sol durante as horas mais quentes do dia.