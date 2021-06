Gurgacz elogia produtores por certificação de Identificação Geográfica de café

Em pronunciamento, nesta terça-feira (22), o senador Acir Gurgacz (PDT-RO) parabenizou os cafeicultores rondonienses pelo recebimento da primeira certificação de Indicação Geográfica com Denominação de Origem (DO) em todo o mundo para os cafés Robusta e Conilon. De acordo com o senador, o registro foi concedido no início do mês pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi), com a denominação "Matas de Rondônia para Robustas Amazônicos".

— Este reconhecimento é muito importante para a valorização do nosso café, especialmente para os grãos produzidos nos 15 municípios de Rondônia enquadrados nessa indicação geográfica. A indicação serve para designar produtos que têm características positivas únicas e inseparáveis dos fatores que compõem suas origens. Para os produtos agrícolas, esses fatores, também conhecidos como "terroir", também levam em consideração elementos ou condições como clima, solo, modo de produção, genética e aspecto cultural da população envolvida no processo produtivo. Isto significa que o café produzido em Rondônia reúne condições especiais só encontradas nos 15 municípios enquadrados nessa indicação geográfica — afirmou.

Gurgacz ressaltou, também, que essas conquistas da cafeicultura no estado envolveram o trabalho de muitas pessoas. Além dos produtores, que “acreditaram no potencial do plantio”, ele destacou o trabalho desenvolvido pelos pesquisadores da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), que “realizaram o melhoramento genético dos cafés”, dos extensionistas da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO) e os da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), que “ajudaram muito os agricultores no melhoramento do café cultivado”.

Premiação

Gurgacz também destacou que no ano passado a cadeia produtiva da cafeicultura se sobressaiu no ranking nacional de aclamação e premiação do "Coffee of The Year 2020", concurso realizado anualmente em Minas Gerais, e que, segundo ele, reúne os melhores cafés produzidos no Brasil.

— O café Robusta de Rondônia ficou em primeiro lugar na categoria "Fermentação Induzida para Canéfora" — declarou.