Quinta, 06 de Agosto de 2026
14°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Assine o Jornal Província
Sicredi

Maiores campeões, Cruzeiro e Grêmio vão às quartas da Copa do Brasil

Raposa despacha a Chapecoense, enquanto Tricolor elimina o Mirassol

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
06/08/2026 às 00h16

Dois dos três maiores vencedores da Copa do Brasil seguem na briga pelo título da edição deste ano. Nesta quarta-feira (5), Cruzeiro e Grêmio se classificaram às quartas de final ao eliminarem Chapecoense e Mirassol, respectivamente.

Os confrontos da próxima fase serão sorteados na próxima terça-feira (11) , às 11h (horário de Brasília), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Os jogos pelas quartas estão previstos para os dias 26 de agosto e 3 de setembro.

Maior vencedor da Copa do Brasil, com seis conquistas, o Cruzeiro despachou a Chapecoense no Mineirão. A Raposa ganhou por 2 a 0 e chega às quartas de final da Copa do Brasil pela terceira vez desde seu último título, em 2018. Os times não saíram do zero no jogo anterior, domingo passado, na Arena Condá, em Chapecó (SC).

Em Belo Horizonte, a rede teimou em não balançar até os 45 minutos do primeiro tempo, quando o zagueiro Fabrício Bruno cruzou pela direita, Matheus Henrique cabeceou, o goleiro Anderson defendeu e o próprio volante, no rebote, abriu o placar. Atingido pelo zagueiro Doma na hora da conclusão, o atleta festejou o gol com um rastro de sangue no rosto.

Aos 40 da etapa final, Kaio Jorge sacramentou a classificação. O atacante sofreu pênalti e ele próprio converteu a cobrança, para alegria dos 32 mil torcedores presentes no Mineirão.

Imortal volta a vencer

Dono de cinco títulos, o Grêmio recebeu o Mirassol e venceu por 1 a 0. O Tricolor, segundo maior ganhador do torneio ao lado do Flamengo (que já foi eliminado), não alcançava este estágio da competição desde 2023.

As equipes vinham de um empate por 1 a 1 no Maião, em Mirassol (SP), no último domingo (2). Aquela foi a primeira vez, na curta história do confronto, que os gaúchos não saíram de campo superados. Antes, eram quatro triunfos do Leão Caipira em quatro jogos.

Melhor nos 45 minutos iniciais na Arena do Grêmio, o time da casa inaugurou o marcador aos 36, com Cristian Pavón. O ponta argentino, que vinha sendo improvisado como lateral-direito, cobrou falta com precisão, no canto esquerdo do goleiro Alex Muralha.

Aos 27 do segundo tempo, o Mirassol teve um gol anulado. Após cruzamento na área pela esquerda, André Luís ajeitou e o também atacante Bruno Santos concluiu. A arbitragem, no entanto, viu toque de mão de André Luís, para alívio da torcida da casa em Porto Alegre e ira dos visitantes.

O Leão Caipira pressionou em busca do empate, sem sucesso. Após seis jogos, o Grêmio voltou a vencer na temporada. O Tricolor não ganhava desde 23 de maio, quando bateu o Santos por 3 a 2, na Arena.

Alvinegros classificados

Os dois primeiros classificados foram conhecidos na última terça-feira (4). Campeão em 2010, o Santos eliminou o Remo ao vencer por 1 a 0 no Mangueirão, em Belém. Na ida, sábado passado (1º), as equipes empataram sem gols na Vila Belmiro, em Santos (SP).

O gol da classificação saiu aos 28 minutos do segundo tempo. Após ganhar uma disputa de bola com o volante Zé Welison pela esquerda, Neymar entrou na área e rolou para o também atacante Rony finalizar. O Remo atuou a maior parte do jogo com um a menos, por conta da expulsão do zagueiro e capitão Marllon aos 27 da etapa inicial.

O Atlético-MG também se garantiu nas quartas com um triunfo fora de casa por 1 a 0. O Galo, que venceu o torneio em 2014, derrotou o Juventude no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), com um gol do atacante Alan Minda no último lance da partida, aos 49 do segundo tempo. No sábado, os times não tinham saído do zero na Arena MRV, em Belo Horizonte.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© José Cruz/Agência Brasil
Esportes Há 6 horas

CBF reforça paralisação das competições durante Copa Feminina em 2027

Pausa é uma das condições da Fifa para que o país receba o Mundial
Esportes Há 8 horas

Vôlei: São Paulo sedia Mundial de Clubes feminino pelo 2º ano seguido

Ginásio do Corinthians será o palco da competição em dezembro
Esportes Há 10 horas

João Fonseca supera Tsitsipas na estreia do Masters 1000 de Montreal

Atual 27º do mundo, carioca encara norueguês Ruud (14º) nesta quinta

 Foto: Gerada Por IA
Grêmio Há 13 horas

Grêmio decide vaga nas quartas da Copa do Brasil diante do Mirassol

Rádio Província FM transmite a partida ao vivo, via Rede Gaúcha, para toda a Região Celeiro
Esportes Há 1 dia

Barça anuncia Kerolin com valor recorde no futebol feminino brasileiro

Titular da seleção, atacante seguirá no clube catalão até 2030

Tenente Portela, RS
15°
Chuvas esparsas
Mín. 14° Máx. 26°
15° Sensação
1.41 km/h Vento
98% Umidade
100% (7.14mm) Chance chuva
07h12 Nascer do sol
18h09 Pôr do sol
Sexta
16°
Sábado
20°
Domingo
14°
Segunda
11°
Terça
14°
Últimas notícias
Educação Há 4 horas

Ideb mostra avanço da educação básica no país
Esportes Há 4 horas

Maiores campeões, Cruzeiro e Grêmio vão às quartas da Copa do Brasil
Tecnologia Há 6 horas

Rede Líderes lança editora com 850 líderes empresariais
Economia Há 6 horas

Redução da taxa de juros ainda é insuficiente, avaliam entidades
Tecnologia Há 6 horas

Instituto Percorre abre vagas gratuitas em São Paulo

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Portela, já 71 anos
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,12 +0,05%
Euro
R$ 5,92 +0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 351,706,63 +0,27%
Ibovespa
177,726,17 pts -0.09%
Mega-Sena
Concurso 3040 (04/08/26)
03
16
24
30
49
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 7084 (05/08/26)
17
22
36
54
63
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3754 (05/08/26)
01
03
04
05
07
08
11
12
13
14
16
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2959 (05/08/26)
05
08
10
12
22
27
33
35
36
43
49
50
56
61
63
64
65
70
74
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2992 (05/08/26)
10
14
16
21
30
31
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias