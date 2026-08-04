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Rinoplastia evolui e alia estética e função respiratória

Conhecimento aprofundado da anatomia nasal amplia precisão do planejamento cirúrgico e impulsiona novas técnicas. Dr. Renato Sousa, otorrinolaringo...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
04/08/2026 às 17h43
Rinoplastia evolui e alia estética e função respiratória
Imagem do Magnific/user7003113

A rinoplastia pode atender tanto a objetivos estéticos quanto a necessidades reconstrutivas. De acordo com informações publicadas na National Library of Medicine, a maioria dos pacientes combina motivações estéticas e funcionais para a realização da cirurgia. O procedimento exige conhecimento aprofundado da anatomia e da fisiologia nasal, além de domínio da técnica cirúrgica.

Diferentes estruturas da face estão relacionadas entre si, e modificações na estrutura nasal podem influenciar esse conjunto e a aparência geral do nariz e da face. A publicação reforça que a avaliação detalhada do nariz e o alinhamento das expectativas do paciente antes da cirurgia são fatores fundamentais para o planejamento cirúrgico e a obtenção de resultados satisfatórios.

O Dr. Renato Sousa, médico e otorrinolaringologista com especialização em cirurgia plástica facial e atuação focada em rinoplastia, avalia que a popularização das mídias sociais, especialmente na última década, permitiu aos pacientes acompanhar e comparar técnicas, resultados e filosofias cirúrgicas de cirurgiões de diferentes regiões do Brasil e do mundo.

"Esse acesso à informação elevou significativamente o nível de conhecimento e de exigência estética dos pacientes, que hoje buscam resultados naturais, sofisticados e altamente personalizados. Ao mesmo tempo, esse cenário impulsionou o desenvolvimento da própria rinoplastia, estimulando cirurgiões a aperfeiçoarem continuamente suas técnicas e a buscarem soluções cada vez mais eficazes, previsíveis e reprodutíveis", afirma o especialista.

Para o cirurgião, essa evolução foi uma das maiores transformações da história da rinoplastia e colocou a qualidade dos resultados e a individualização do tratamento no centro da especialidade. "Saímos de uma época em que o principal objetivo era reduzir o nariz para uma filosofia muito mais individualizada, que respeita a anatomia, a função respiratória e as características próprias de cada paciente".

Segundo o Dr. Renato Sousa, o conhecimento mais aprofundado da anatomia, a compreensão da biomecânica das estruturas nasais e o desenvolvimento de técnicas mais conservadoras e previsíveis transformaram completamente a forma como a rinoplastia é realizada atualmente.

"Hoje, remodelamos e reposicionamos as estruturas em vez de simplesmente removê-las, preservando ou reconstruindo os mecanismos de sustentação do nariz para alcançar resultados mais naturais, estáveis e duradouros, sem abrir mão da função respiratória", relata o profissional.

Entre 2020 e 2024, o número de rinoplastias cresceu 27%, com o ano de 2024 registrando 1,08 milhão dessas cirurgias, o que a tornou um dos cinco procedimentos estéticos mais realizados no mundo, segundo dados da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS, na sigla em inglês). O Brasil lidera o ranking mundial da cirurgia de nariz, com 102,6 mil procedimentos, o equivalente a 9,5% do total global.

Finalidade da rinoplastia

O otorrinolaringologista observa que uma das maiores mudanças de conceito que resultaram na rinoplastia moderna é a importância de avaliar também a função respiratória durante o planejamento cirúrgico. A rinoplastia é uma cirurgia tridimensional, e as mudanças realizadas na ponta, no terço médio ou na pirâmide óssea alteram não apenas a aparência externa do nariz, mas também o volume e a geometria da cavidade nasal.

"Se essas modificações não forem cuidadosamente planejadas, podem reduzir o espaço interno e comprometer o fluxo de ar, mesmo quando o resultado estético parece satisfatório. Além disso, uma parcela significativa daqueles que procuram uma rinoplastia já apresenta alterações anatômicas internas, em alguns casos, sem que o paciente perceba limitações respiratórias", explica o especialista.

De acordo com o Dr. Renato Sousa, a rinoplastia escultural surgiu a partir de uma evolução conceitual, reunindo os pontos fortes de duas filosofias: a rinoplastia estruturada e a de preservação, e acrescentando o remodelamento tridimensional das superfícies nasais como um elemento fundamental.

"Enquanto a rinoplastia estruturada tem como principal característica a reconstrução do nariz por meio de muitos enxertos para aumentar estabilidade e controle, e a rinoplastia de preservação busca manter ao máximo as estruturas anatômicas originais, a rinoplastia escultural concentra-se em esculpir as estruturas existentes com precisão milimétrica", revela o cirurgião.

Segundo o médico, o objetivo é remodelar cartilagens e ossos para criar transições suaves e contornos naturais, sempre respeitando a anatomia e a função respiratória. "Na prática, isso significa utilizar enxertos apenas quando realmente necessários, preservar estruturas sempre que isso for vantajoso e modificar cada componente do nariz de forma individualizada".

O especialista pontua que o surgimento de novas tecnologias também teve um papel fundamental, permitindo um remodelamento ósseo cada vez mais preciso, controlado e previsível. A remodelação óssea dependia principalmente de osteótomos e fraturas controladas, técnicas que, embora eficazes, estavam associadas a um maior trauma cirúrgico e a um refinamento de contorno mais limitado.

Para o cirurgião, o uso de brocas diamantadas oferece hoje uma capacidade de corte e remodelação extremamente precisa, ao permitir desgastar, afinar, esculpir e remover pequenas quantidades de osso de maneira controlada, respeitando a anatomia individual de cada paciente. Como consequência, a recuperação dos pacientes também mudou significativamente, com a maioria sem apresentar equimoses no pós-operatório.

"Considero essa uma das evoluções mais importantes da rinoplastia nas últimas décadas. A combinação entre tecnologia, conhecimento anatômico e técnicas de precisão tornou a cirurgia mais segura, mais previsível e menos traumática, permitindo resultados cada vez mais naturais e consistentes", conclui o Dr. Renato Sousa.

Para mais informações, basta acessar o site oficial do Dr. Renato Sousa: https://renatosousarinoplastia.com.br/

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