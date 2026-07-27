Segunda, 27 de Julho de 2026
17°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi
Assine o Jornal Província

Cirurgias modernas transformam tratamento da próstata

Sintomas como aumento da frequência urinária e redução da força do jato podem indicar hiperplasia prostática benigna. O Dr. Pedro Gabrich, médico u...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
27/07/2026 às 19h16
Cirurgias modernas transformam tratamento da próstata
Imagem do Magnific/waycss5

A hiperplasia prostática benigna (HPB) é uma das alterações urológicas mais frequentes na população masculina. De acordo com informações publicadas no Portal da Urologia, metade dos homens com mais de 50 anos apresenta essa condição, percentual que pode chegar a cerca de 80% entre indivíduos aos 90 anos de idade.

O Dr. Pedro Gabrich, médico urologista, explica que a HPB é caracterizada pelo aumento benigno, ou seja, não canceroso, da próstata. Segundo ele, esse crescimento ocorre devido à multiplicação excessiva das células da glândula e é considerado uma consequência natural do processo de envelhecimento.

Entre os principais sintomas que podem indicar o aumento da próstata, o especialista destaca o aumento da frequência urinária, a diminuição da força do jato urinário, a necessidade de levantar várias vezes durante a noite para urinar, a urgência urinária e, em alguns casos, a perda involuntária de urina, conhecida como incontinência urinária. Segundo o profissional, é recomendável que os homens realizem uma avaliação inicial com um urologista a partir dos 40 ou 45 anos de idade.

Avanços tornam cirurgias menos invasivas

Sobre as opções de tratamento clínico, o Dr. Pedro Gabrich afirma que não houve avanços significativos nos últimos anos. Em contrapartida, segundo o especialista, o tratamento cirúrgico passou por uma evolução expressiva na última década.

"Com técnicas mais modernas e menos invasivas, as cirurgias atualmente apresentam uma recuperação mais rápida, um menor tempo de internação hospitalar, com baixo índice de complicações e com pouca ou nenhuma sequela sexual para o homem", detalha.

De acordo com o médico, técnicas a laser, como HoLEP e MiLEP, apresentam vantagens em relação aos procedimentos tradicionais, como a RTU (ressecção transuretral, conhecida popularmente como raspagem da próstata). Entre os principais benefícios estão a recuperação mais rápida, a redução do tempo de internação e a menor permanência da sonda uretral.

"Além disso, o risco de a próstata voltar a crescer após a cirurgia é significativamente menor, cerca de 10 a 20 vezes inferior, assim como a ocorrência de complicações pós-operatórias", acrescenta.

Já técnicas mais recentes, como Rezum e Urolift, têm se destacado por serem procedimentos rápidos, realizados sem necessidade de internação hospitalar e com baixos índices de complicações. Outra vantagem é a preservação da função sexual e da ejaculação. O urologista informa que as cirurgias para hiperplasia prostática benigna não comprometem a função sexual masculina.

"A ereção permanece normal. No entanto, procedimentos como HoLEP e MiLEP podem provocar alterações na ejaculação, enquanto essas mudanças são muito raras em técnicas como Rezum e Urolift", observa.

Escolha da técnica deve ser individualizada

Na avaliação do Dr. Pedro Gabrich, atualmente existem diversas técnicas cirúrgicas modernas e seguras para o tratamento da HPB. Ele ressalta a importância de uma avaliação médica criteriosa para definir tanto o momento adequado para a cirurgia quanto a técnica mais indicada para cada paciente.

"Apesar de toda evolução das técnicas, elas não são adequadas para todos os perfis de pacientes, portanto entender as necessidades e desejos do paciente são fundamentais para a escolha da cirurgia certa e o sucesso no tratamento", conclui o urologista.

Para mais informações, basta acessar: https://drpedrogabrich.com/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagem do Magnific/gonzalorj
Sociedade Há 5 dias

Novas tecnologias transformam cirurgias da coluna

Principal causa de incapacidade no mundo, a dor lombar desafia especialistas e impulsiona avanços que tornam os tratamentos mais eficazes e menos i...

 Imagem do Magnific
Sociedade Há 6 dias

Síndrome do túnel do carpo pode evoluir sem aviso

Especialista em cirurgia da mão detalha como a síndrome evolui de forma silenciosa até comprometer a função do polegar e dos dedos, em um processo ...

 Divulgação / INDSH
Sociedade Há 6 dias

HRPM promove almoço marajoara e afetivo a pacientes renais

O cardápio incluiu peixe frito com açaí, combinação típica da região, a fim de levar pertencimento àqueles que enfrentam diariamente os desafios da...

 Igor Salomão/Digitajus
Sociedade Há 2 semanas

Saúde mental LGBTQIA+ exige cuidado especializado

Psicólogo aponta que o acolhimento afirmativo tem se consolidado como uma ferramenta importante para reduzir barreiras históricas enfrentadas pela ...

 Divulgação/Magnific
Sociedade Há 3 semanas

Estudo vê economia com teste genômico no câncer de mama

Exame pode gerar economia de até US$ 26,7 milhões na saúde suplementar, diz pesquisa

Tenente Portela, RS
19°
Tempo limpo
Mín. 17° Máx. 26°
19° Sensação
1.6 km/h Vento
97% Umidade
27% (0mm) Chance chuva
07h18 Nascer do sol
18h03 Pôr do sol
Terça
27° 19°
Quarta
25° 17°
Quinta
25° 16°
Sexta
27° 16°
Sábado
25° 16°
Últimas notícias
Justiça Há 51 minutos

Forças de segurança do RJ terão de fazer recadastramento de armas
Justiça Há 51 minutos

Saiba como vai funcionar a biometria nas eleições deste ano
Economia Há 1 hora

Empreender na terceira idade triplica renda, mostra estudo do Sebrae
Saúde Há 2 horas

Infecções e mortes por HIV caem, mas falta de recursos ameaça avanços
Justiça Há 2 horas

Moraes pede explicações após falhas na tornozeleira de Débora do Batom

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Quando a memória canta
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,12 +0,10%
Euro
R$ 5,82 +0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 345,120,37 -1,81%
Ibovespa
175,334,45 pts 0.74%
Mega-Sena
Concurso 3036 (26/07/26)
05
12
21
33
43
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 7075 (26/07/26)
02
04
20
50
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3745 (26/07/26)
01
02
04
05
06
07
08
09
10
12
13
19
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2954 (24/07/26)
00
07
10
12
16
21
37
39
47
48
62
66
74
81
84
85
87
90
93
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2987 (24/07/26)
11
16
34
36
41
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias