Terça, 04 de Agosto de 2026
14°C 24°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Assine o Jornal Província
Sicredi

Operação Lívia combate rede que induzia jovens a suicídio na internet

Alvos da ação são cinco adolescentes e um adulto de cinco estados

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
04/08/2026 às 17h43

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) apresentou nesta terça-feira (4) os resultados da Operação Lívia, conduzida pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul e realizada com o apoio técnico do Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab) da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp/MJSP), para investigar uma organização criminosa que atraía crianças e adolescentes para comunidades virtuais, submetia vítimas a coerção psicológica e as incentivava à prática de violência extrema contra animais (principalmente gatos), desafios de automutilação e induzimento ao suicídio.

A apuração teve início após suicídio transmitido ao vivo de uma adolescente (Lívia) de 13 anos, no último dia 22 de julho. A live na internet ocorreu em um grupo virtual da rede social Discord, por cerca de 45 minutos. Antes de ser induzida a tirar a própria vida na casa onde morava com a família em Naviraí, a 365 km de Campo Grande, a adolescente foi coagida no ambiente virtual pelos criminosos a torturar e matar um gato, sem êxito.

Supervisão parental

Em entrevista coletiva em Brasília, o ministro da Justiça e Segurança Pública (MJSP), Wellington César Lima e Silva, reforçou que o combate a crimes cibernéticos contra crianças e adolescentes exige prevenção e vigilância ativa por parte dos pais e de toda a sociedade.

“Redobrem a atenção no cuidado com os seus filhos, com as crianças, com os adolescentes, no contato com esses conteúdos, em função dos graves eventos que foram reportados aqui.”

Rede criminosa

Além da atuação no Mato Grosso do Sul, a operação policial cumpriu oito mandados de busca e apreensão em mais quatro estados: Ceará, Minas Gerais, Pará e Rio de Janeiro, com a colaboração das polícias civis destas localidades.

As autoridades confirmaram que, entre os presos na operação contra crimes em ambiente virtuais, estão cinco adolescentes, de idades entre 13 e 17 anos, e um homem de 18 anos que faziam uso simultâneo do serviço de mensageria do Telegram. O suspeito de ser o chefe do grupo criminoso é um adolescente de 14 anos, que foi apreendido no Rio de Janeiro. Outro suspeito é um estudante seminarista de um mosteiro de Pernambuco.

As investigações identificaram que os integrantes do grupo suspeito abriram uma chave PIX em nome da vítima, sem o conhecimento da mãe, como relatado pelo delegado de Polícia Civil do Piauí e representante do Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab), Alessandro Barreto.

“Os próprios criminosos criaram chave Pix para menina, mandavam dinheiro para comprar gillette, para se automutilar e tudo.”

Todo o material recolhido na operação deflagrada será analisado para identificar a possibilidade de outros envolvidos e para esclarecer as circunstâncias da atuação online da organização.

Violação do ECA Digital

O secretário Nacional de Direitos Digitais do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), Victor Fernandes, apontou o descumprimento da legislação por parte das duas plataformas digitais (Discord e o Telegram) no que diz respeito ao Estatuto Digital da Criança e do Adolescente , o ECA Digital (Lei nº 15.211/2025); ao Marco Civil da Internet , atualizado pelo Decreto 2.975/2026; e o Decreto de Proteção de Mulheres no Ambiente Digital (nº 12.976/2026). Entre as infrações citadas por Victor Fernandes: a plataforma Discord não interrompeu o sinal da transmissão ao vivo, não removeu o conteúdo do ar imediatamente e não notificou o ocorrido às autoridades competentes.

“Pelo ECA Digital, o Discord teria a obrigação de derrubar esses conteúdos e comunicar imediatamente às autoridades policiais, para que as autoridades policiais pudessem agir antes que esses resultados acontecessem. E isso não foi feito”, disse o secretário Victor Fernandes.

A autoridade do Ministério da Justiça destacou também que há indícios de falhas na verificação da idade dos usuários da rede social, exigida pelo ECA Digital.

“Todas essas cenas de automutilação, de induzimento, e, no final, nesse caso mais chocante, de suicídio de uma jovem de 13 anos, aconteceram em grupos em transmissões ao vivo no Discord, feitas totalmente por crianças e adolescentes. Todos conseguiam acessar a plataforma sem fazer nenhum tipo de verificação de idade para acessar esses ambientes em que essas transmissões aconteciam.”

O secretário adiantou que a pasta vai enviar um pedido de investigação contra o Discord e o Telegram pela morte da adolescente, à Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD), responsável por aplicar o ECA Digital no Brasil.

Mais vítimas crianças e adolescentes

O delegado de Polícia Civil do Piauí, Alessandro Barreto, revelou que a atuação da polícia também identificou outra vítima do grupo em outra unidade da federação e conseguiu evitar que a mesma tirasse a própria vida, em outra transmissão previamente agendada.

"Estamos vendo os nomes de outras possíveis vítimas para mandar avisar aos pais e responsáveis para que fiquem atentos”, revelou.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Justiça Há 2 horas

TCU envia à Justiça Eleitoral lista de gestores com contas rejeitadas

Nomes de 6,1 mil pessoas estão irregulares

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Justiça Há 2 horas

Nova lei cria filtros para recursos e deve reduzir ações no STJ

Exigência passa a valer para recursos com interesse além das partes
Justiça Há 3 horas

CNJ afasta ex-juíza da Lava Jato por dois anos

Gabriela Hardt homologou em 2019 acordo entre força-tarefa e Petrobras
Justiça Há 3 horas

Flávio Dino autoriza novo inquérito da PF para investigar Lulinha

Defesa nega irregularidades e declara "absoluta serenidade"

 © Bruno Peres/Agência Brasil
Justiça Há 7 horas

Moraes pede parecer da PGR sobre proibição de visitas a Bolsonaro

Procuradoria-Geral da República tem prazo de 5 dias para se manifestar

Tenente Portela, RS
17°
Tempo nublado
Mín. 14° Máx. 24°
17° Sensação
0.88 km/h Vento
90% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h14 Nascer do sol
18h08 Pôr do sol
Quarta
25° 15°
Quinta
25° 14°
Sexta
17°
Sábado
21°
Domingo
16° 10°
Últimas notícias
Direitos Humanos Há 41 minutos

SP: ferroviários mantém greve por falta de garantia de empregos
Justiça Há 1 hora

TCU envia à Justiça Eleitoral lista de gestores com contas rejeitadas
Geral Há 1 hora

Sul, Sudeste e Centro-Oeste têm alerta para tempestades e vendavais
Geral Há 1 hora

Com greve de ferroviários, usuários de trens enfrentam trânsito em SP
Justiça Há 2 horas

Nova lei cria filtros para recursos e deve reduzir ações no STJ

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Portela, já 71 anos
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,13 -0,02%
Euro
R$ 5,91 +0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 350,012,47 +0,27%
Ibovespa
177,894,97 pts -0.06%
Mega-Sena
Concurso 3039 (02/08/26)
14
16
21
39
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7082 (03/08/26)
17
38
50
63
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3752 (03/08/26)
02
03
06
07
09
10
11
12
13
14
15
16
17
21
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2958 (03/08/26)
03
04
07
11
12
21
26
33
38
71
73
74
78
80
84
88
89
92
94
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2991 (03/08/26)
03
23
24
27
37
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias