Terça, 04 de Agosto de 2026
14°C 24°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi
Assine o Jornal Província

PF investiga senador Weverton Rocha por suspeita de desvios no INSS

São cumpridos mandados de busca e apreensão no DF e Maranhão

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
04/08/2026 às 13h10
PF investiga senador Weverton Rocha por suspeita de desvios no INSS
© Arquivo/Tânia Rêgo/Agência Brasil

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira (4) nova fase da Operação Sem Desconto, que investiga suspeita de lavagem de dinheiro e fraudes relacionadas aos descontos indevidos de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e no Maranhão, por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça.

Entre os investigados, está o senador Weverton Rocha (PDT-MA).

Em nota, a PF alega que as investigações identificaram indícios de movimentações financeiras e patrimoniais feitas por meio de pessoas físicas e jurídicas, contas bancárias de terceiros, estruturas empresariais e operações com valores em espécie.

Na representação encaminhada ao STF, os investigadores afirmam que Weverton Rocha apareceria como responsável por “formular demandas, indicar beneficiários, cobrar pagamentos, acompanhar repasses, tratar de imóveis, orientar providências e interferir em decisões patrimoniais”.

Já o advogado Willer Tomaz de Souza é apontado como integrante central da estrutura investigada, associada a empresas, imóveis, aeronaves, operadores financeiros e interlocutores políticos.

Entre os alvos dos mandados de busca e apreensão estão também familiares de Weverton Rocha, empresários, operadores financeiros e escritórios de advocacia citados na investigação.

A esposa do senador, Samya Rocha, teria recebido mais de R$ 11 milhões de empresas relacionadas a Willer Tomaz.

Na decisão, o ministro André Mendonça afirma que “o conjunto probatório apresentado supera o plano das conjecturas” e cita a existência de “correlação temporal entre comunicações, aportes e cobranças”.

“As apurações prosseguem para esclarecer a origem e a destinação dos recursos, o objetivo dos repasses e a individualização das condutas dos investigados”, informou a PF.

A Agência Brasil aguarda manifestação dos acusados.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Justiça Há 1 hora

TCU envia à Justiça Eleitoral lista de gestores com contas rejeitadas

Nomes de 6,1 mil pessoas estão irregulares

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Justiça Há 2 horas

Nova lei cria filtros para recursos e deve reduzir ações no STJ

Exigência passa a valer para recursos com interesse além das partes
Justiça Há 3 horas

CNJ afasta ex-juíza da Lava Jato por dois anos

Gabriela Hardt homologou em 2019 acordo entre força-tarefa e Petrobras
Justiça Há 3 horas

Flávio Dino autoriza novo inquérito da PF para investigar Lulinha

Defesa nega irregularidades e declara "absoluta serenidade"
Justiça Há 6 horas

Operação Lívia combate rede que induzia jovens a suicídio na internet

Alvos da ação são cinco adolescentes e um adulto de cinco estados

Tenente Portela, RS
17°
Tempo nublado
Mín. 15° Máx. 23°
17° Sensação
0.88 km/h Vento
90% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h14 Nascer do sol
18h08 Pôr do sol
Quarta
24° 16°
Quinta
23° 15°
Sexta
17°
Sábado
20°
Domingo
15°
Últimas notícias
Direitos Humanos Há 26 minutos

SP: ferroviários mantém greve por falta de garantia de empregos
Justiça Há 1 hora

TCU envia à Justiça Eleitoral lista de gestores com contas rejeitadas
Geral Há 1 hora

Sul, Sudeste e Centro-Oeste têm alerta para tempestades e vendavais
Geral Há 1 hora

Com greve de ferroviários, usuários de trens enfrentam trânsito em SP
Justiça Há 2 horas

Nova lei cria filtros para recursos e deve reduzir ações no STJ

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Portela, já 71 anos
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,13 -0,02%
Euro
R$ 5,91 +0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 349,416,92 +0,10%
Ibovespa
177,894,97 pts -0.06%
Mega-Sena
Concurso 3039 (02/08/26)
14
16
21
39
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7082 (03/08/26)
17
38
50
63
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3752 (03/08/26)
02
03
06
07
09
10
11
12
13
14
15
16
17
21
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2958 (03/08/26)
03
04
07
11
12
21
26
33
38
71
73
74
78
80
84
88
89
92
94
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2991 (03/08/26)
03
23
24
27
37
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias