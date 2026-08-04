Deputado defende projeto que regulamenta venda e uso de óculos inteligentes; assista a entrevista

O Instituto de Defesa do Consumidor (Idec) divulgou nota com um alerta sobre os riscos envolvendo o uso de óculos inteligentes, capazes, por exemplo, de gravar e expor pessoas sem conhecimento ou consentimento.

Na Europa, países como a Alemanha debatem a proibição dos óculos da empresa Meta. O assunto também está em discussão na Câmara dos Deputados.

O Projeto de Lei 19/26 estabelece regras para a comercialização e o uso no país dos óculos inteligentes, equipados com inteligência artificial e sensores audiovisuais.

O texto foi aprovado recentemente pela Comissão de Viação e Transportes e agora aguarda avaliação das comissões de Ciência e Tecnologia e de Constituição e Justiça, antes de ir ao Plenário.

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Tecnologia e privacidade

Em entrevista à Rádio Câmara , nesta terça-feira (4), o autor da proposta, deputado Carlos Zarattini (PT-SP), disse que o objetivo não é proibir a tecnologia, mas impedir que ela viole a privacidade e a intimidade das pessoas.

Ouça a íntegra da entrevista de Carlos Zarattini à Rádio Câmara

“Não queremos que a espionagem prossiga, que a intromissão na individualidade seja ampliada por meio da utilização dessa nova tecnologia", afirmou. "Nosso projeto visa regulamentar o que pode e o que não pode estar dentro do software desses óculos inteligentes", resumiu Zarattini.

Sinais visuais ou sonoros

A proposta em análise na Câmara exige sinais visuais ou sonoros permanentes para indicar gravações ativas e impede, por padrão, o reconhecimento facial e a identificação biométrica de terceiros.

Além disso, proíbe o uso dos óculos em locais com expectativa de privacidade, como banheiros, vestiários, hospitais, salas de aula e templos religiosos.

Carlos Zarattini ressaltou que a regulamentação também protege empresas e comerciantes de espionagem e concorrência desleal.