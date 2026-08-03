Terça, 04 de Agosto de 2026
14°C 24°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi
Assine o Jornal Província

STF derruba restrição a compra de veículos por pessoas com deficiência

Por unanimidade, plenário entendeu restrição é inconstitucional

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
03/08/2026 às 18h45
STF derruba restrição a compra de veículos por pessoas com deficiência
© Marcello Casal JrAgência Brasil

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, nesta segunda-feira (3), derrubar o trecho da Reforma Tributária ( Lei Complementar 214 de 2025 ) que restringiu a isenção fiscal para compra de automóveis por pessoas com deficiência (PCDs) ou com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Por unanimidade, o plenário do STF julgou inconstitucional o trecho da lei que garantiu a redução a zero das alíquotas do IBS e da CBS incidentes sobre a venda de automóveis nacionais somente para pessoas com deficiência de grau moderado ou grave, excluindo pessoas com autismo de nível de suporte 1 ou com deficiência considerada leve, por exemplo.

O entendimento foi firmado a partir de duas ações de inconstitucionalidade protocoladas pelo Instituto Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência Oceano Azul e a Associação Nacional de Apoio às Pessoas com Deficiência (ANAPCD).

O placar do julgamento foi obtido com voto do relator, ministro Alexandre de Moraes.

Para o ministro, a restrição é inconstitucional. "Eu entendo que essa definição de exclusão total, seja de pessoas com deficiência leve, seja pessoas com Transtorno do Espectro Autista nível 1, é inconstitucional", disse o ministro.

O voto foi acompanhado pelos ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, André Mendonça, Nunes Marques, Luiz Fux, Dias Toffoli, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e o presidente, Edson Fachin.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Justiça Há 7 horas

Urna eletrônica é patrimônio da democracia, diz presidente do TSE

Nunes Marques reafirmou a transparência do sistema de votação
Justiça Há 7 horas

Fachin vai propor no CNJ regras de conduta para juízes

Conselho analisará proposta na sessão desta terça-feira (4)

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Há 11 horas

Fachin: críticas não fragilizam STF, mas fortalecem democracia

Presidente da Corte discursou ao retomar trabalhos no 2º semestre
Justiça Há 20 horas

TSE faz semana de ações para mostrar funcionamento da urna eletrônica

Uma live será realizada nesta segunda (3), às 17h30, nas redes sociais

 © Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
Justiça Há 21 horas

STF retoma julgamento sobre alcance da Lei Maria da Penha

Sessões presenciais, após recesso de julho, recomeçam às 14h

Tenente Portela, RS
15°
Tempo nublado
Mín. 14° Máx. 24°
15° Sensação
0.78 km/h Vento
97% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h14 Nascer do sol
18h08 Pôr do sol
Quarta
25° 15°
Quinta
25° 14°
Sexta
17°
Sábado
21°
Domingo
16° 10°
Últimas notícias
Geral Há 4 horas

Trabalhadores das linhas 11, 12 e 13 da CPTM entram em greve
Política Há 4 horas

Avante oficializa Augusto Cury como candidato à Presidência
Tecnologia Há 7 horas

Empréstimo online exige atenção para evitar golpes
Justiça Há 7 horas

Urna eletrônica é patrimônio da democracia, diz presidente do TSE
Direitos Humanos Há 7 horas

Justiça condena militar por estupro de guerrilheira durante ditadura

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Heróis da Lama
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,09 +0,04%
Euro
R$ 5,86 +0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 343,501,35 +0,01%
Ibovespa
178,000,23 pts 0%
Mega-Sena
Concurso 3039 (02/08/26)
14
16
21
39
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7082 (03/08/26)
17
38
50
63
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3752 (03/08/26)
02
03
06
07
09
10
11
12
13
14
15
16
17
21
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2958 (03/08/26)
03
04
07
11
12
21
26
33
38
71
73
74
78
80
84
88
89
92
94
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2991 (03/08/26)
03
23
24
27
37
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias