Segunda, 03 de Agosto de 2026
17°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi
Assine o Jornal Província

MP investigará PMs que entraram em escola após atividade sobre orixás

Elementos apontam que diligência foi injustificada, afirma promotoria

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
31/07/2026 às 20h22

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) instaurou um inquérito civil sobre o episódio em que 12 policiais militares entraram armados em uma escola municipal, no dia 11 de novembro de 2025, após a denúncia de um pai de aluna de 4 anos sobre uma atividade pedagógica envolvendo a orixá Iansã .

A promotoria vai apurar problemas de discriminação racial, ação policial violenta e na institucionalização de educação para relações étnico-raciais na EMEI Antônio Bento, na Zona Oeste da capital paulista.

O pai, que também é policial militar, foi indiciado por intolerância religiosa pela Polícia Civil do Estado de São Paulo .

Segundo o MP-SP, a investigação teve como base depoimentos, documentos e a análise das imagens das câmeras corporais dos policiais envolvidos. Para o Ministério Público, os elementos reunidos até o momento não apontam a existência de crime que justificasse a atuação policial na escola, tornando a diligência "injustificada".

No documento, o MP-SP cita que a Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP-SP) concluiu, em investigação preliminar, que os policiais agiram em conformidade e que não havia necessidade de instaurar Inquérito Policial Militar ou Sindicância .

O MP-SP também destaca que a Secretaria Municipal de Educação (SME) justificou que a atividade pedagógica questionada pelo pai da aluna estava “integralmente alinhada ao Currículo da Cidade-Educação Infantil, às Orientações Pedagógicas de Educação Antirracista e às Leis Federais 10.639/2003 e 11.645/2008 ”.

A partir desses elementos o promotor de Justiça, Bruno Orsino Simonetti, decidiu que aprofundará a investigação para verificar uma possível violação ao direito à educação e ao livre exercício da atividade pedagógica, considerando a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura afro-brasileira e indígena prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Tânia Rêgo/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 2 dias

Governo do Rio cria órgãos que vão coordenar reocupação de territórios

Gabinetes terão papel operacional de articulação institucional

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 2 dias

Estado de São Paulo teve 10% mais feminicídios no 1º semestre de 2026

142 mulheres foram assassinadas por violência de gênero no período
Direitos Humanos Há 3 dias

Inscrições para o Prêmio Brasil que Alimenta vão até 7 de agosto

Serão premiadas 40 ações em quatro categorias

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 3 dias

Mulheres sob proteção receberão aviso quando agressor se aproximar

Programa Alerta Mulher Segura quer aumentar rede de defesa

 © Foto: Luiz Cláudio/ Agência Brasil
Direitos Humanos Há 3 dias

Sociólogo africano diz que Brasil é atacado por causa de terras raras

Miguel de Barros, da Guiné-Bissau, discursou em congresso na capital

Tenente Portela, RS
17°
Tempo nublado
Mín. 17° Máx. 22°
17° Sensação
1.26 km/h Vento
92% Umidade
100% (6.15mm) Chance chuva
07h14 Nascer do sol
18h07 Pôr do sol
Terça
24° 16°
Quarta
25° 15°
Quinta
26° 14°
Sexta
23° 15°
Sábado
25° 14°
Últimas notícias
Esportes Há 8 horas

Tenista Laura Pigossi é campeã na Espanha e volta ao top 200
Esportes Há 9 horas

Maratonista olímpico Daniel Ferreira é encontrado vivo após 44 dias
Política Há 10 horas

Democrata define Wilson Grassi Júnior candidato à Presidência
Política Há 11 horas

Mulheres vão às ruas pela votação do PL da Misoginia
Política Há 11 horas

PT oficializa candidatura de Lula à Presidência

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Heróis da Lama
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,07 -0,08%
Euro
R$ 5,85 +0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 337,034,10 -0,47%
Ibovespa
177,999,00 pts 0.47%
Mega-Sena
Concurso 3039 (02/08/26)
14
16
21
39
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7081 (02/08/26)
14
22
28
40
45
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3751 (02/08/26)
01
02
04
07
08
09
11
12
16
17
18
19
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2957 (31/07/26)
00
01
09
10
12
13
18
25
35
37
38
46
54
72
79
80
82
83
84
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2990 (31/07/26)
11
13
14
25
35
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias