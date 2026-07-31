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Estado de São Paulo teve 10% mais feminicídios no 1º semestre de 2026

142 mulheres foram assassinadas por violência de gênero no período

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
31/07/2026 às 18h35
Estado de São Paulo teve 10% mais feminicídios no 1º semestre de 2026
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O número de feminicídios no estado de São Paulo aumentou 10% no primeiro semestre de 2026, na comparação com o mesmo período de 2025, segundo os dados mais recentes do portal da Secretaria da Segurança Pública do estado (SSP).

Nos primeiros seis meses deste ano, 142 mulheres foram assassinadas em crimes motivados por violência de gênero , contra 129 entre janeiro e junho do ano passado.

Considerando apenas o mês de junho, o feminicídio caiu de 21 vítimas, em 2025, para 17, em 2026. No entanto, houve aumento em outros indicadores de violência contra a mulher.

Outros crimes

Os registros de descumprimento de medida protetiva de urgência (MPU) somaram 2.099 ocorrências em junho deste ano, uma alta de 23,3% em relação ao mesmo mês do ano passado, quando aconteceram 1.702 casos.

Segundo as estatísticas criminais, foram 5.604 casos de lesão corporal dolosa contra mulheres em junho de 2026, o que representa aumento de 10,5% em relação a junho de 2025, quando houve 5.069 registros.

As vítimas do crime de estupro de vulnerável passaram de 719 para 848, de junho do ano passado para o mesmo mês deste ano, ou seja, 129 vítimas a mais.

No mesmo período de comparação, os registros de perseguição aumentaram de 2.731 para 3.037, enquanto as ocorrências de violência psicológica passaram de 326 para 509.

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