Domingo, 19 de Julho de 2026
17°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi
Assine o Jornal Província

Eleições: prazo para convenções partidárias começa nesta segunda-feira

Por meio delas, legendas divulgam oficialmente candidaturas e números

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
19/07/2026 às 13h10
Eleições: prazo para convenções partidárias começa nesta segunda-feira
© Rovena Rosa/Agência Brasil

Começa nesta segunda-feira (20) o prazo para os partidos políticos fazerem suas convenções. Essa é uma das etapas mais importantes do período eleitoral, pois é nas convenções que os partidos definem seus candidatos aos cargos em disputa .

Os partidos terão até o dia 5 de agosto para realizarem suas convenções e enviarem as informações dos candidatos e seus respectivos números para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Esse envio é feito através do Módulo Externo do Sistema de Candidaturas (CANDex), pela internet .

Além da escolha dos representantes dos partidos nas eleições, são sorteados os números com os quais cada candidato concorrerá. O partido tem direito a manter o número de legenda usado na eleição anterior. Os candidatos também têm o direito de manter o número que usaram na eleição anterior para o mesmo cargo.

Também é na convenção que o partido formaliza coligação com um ou mais partidos .

Em 2026, os eleitores vão votar para os cargos de presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual (ou distrital, no caso do Distrito Federal).

Este ano, os partidos deverão fazer convenções estaduais, para escolha de candidatos a governador, vice-governador, senador e suplentes, deputados federais, estaduais e distritais. A convenção nacional decide os candidatos a presidente e vice-presidente da República, ou a participação em uma coligação nacional.

Partidos que já marcaram convenções nacionais

  • Partido Democrático Trabalhista (PDT) – 20 de julho
  • Partido Liberal (PL) – 25 de julho
  • Partido Social Democrático (PSD) – 26 de julho
  • Movimento Democrático Brasileiro (MDB) – 27 de julho
  • Partido Novo (Novo) – 27 de julho
  • Partido Comunista do Brasil (PCdoB) – 30 de julho
  • Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) – 31 de julho
  • Partido Verde (PV) – 31 de julho
  • Missão – 1º de agosto
  • Partido da Causa Operária (PCO) – 1º de agosto
  • Partido Socialista Brasileiro (PSB) – 2 de agosto
  • Partido dos Trabalhadores (PT) – 2 de agosto
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Política Há 2 dias

Começam a vigorar hoje regras que exigem alertas em anúncios de bets

Além de claros, devem ser propocionais ao tamanho da peça publicitária

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Política Há 2 dias

Congresso entra em recesso com projetos pendentes para o 2º semestre

Fim da escala 6x1 e criminalização da misoginia aguardam votação
Política Há 3 dias

Spray de pimenta para mulher é medida paliativa, diz promotora

Uso do produto exige treinamento específico, afirmou

 © Valter Campanato/Agência Brasil
Política Há 3 dias

MP de renegociação de dívidas rurais prevê punições contra fraudes

Após acordo com Congresso, medida foi publicada no DOU

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Política Há 4 dias

Crédito do FGTS para Santas Casas é prorrogado até 2030

Texto aprovado pelo Senado vai à sanção presidencial

Tenente Portela, RS
24°
Parcialmente nublado
Mín. 17° Máx. 28°
24° Sensação
3.02 km/h Vento
63% Umidade
98% (0.48mm) Chance chuva
07h22 Nascer do sol
17h59 Pôr do sol
Segunda
29° 16°
Terça
22° 17°
Quarta
17° 14°
Quinta
19° 12°
Sexta
21° 10°
Últimas notícias
Tenente Portela Há 11 minutos

APPATA suspende resgates de animais por falta de recursos para custear atendimentos veterinários
Clima Há 16 minutos

Volume de chuva no RS deve ser menor do que o esperado, aponta Defesa Civil
Esportes Há 18 minutos

Após veto, campeão mundial é liberado e viaja para ver final da Copa
Geral Há 54 minutos

Tempo seco intensifica risco de queimadas no interior paulista
Educação Há 54 minutos

Redes de educação devem enviar dados sobre equidade ao MEC até quarta

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A cidade que já não me conhecia
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,11 +0,03%
Euro
R$ 5,84 +0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 348,398,08 +0,25%
Ibovespa
173,714,08 pts -0.06%
Mega-Sena
Concurso 3032 (16/07/26)
08
12
23
27
42
43
Ver detalhes
Quina
Concurso 7068 (17/07/26)
06
16
39
69
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3738 (17/07/26)
02
03
04
05
07
08
10
11
13
14
17
18
20
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2951 (17/07/26)
07
08
10
12
13
14
16
17
33
34
37
39
44
46
48
56
61
62
80
82
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2984 (17/07/26)
02
06
11
12
27
37
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias