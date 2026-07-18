Condições hidrometeorológicas para os próximos dias são atualizadas pela Defesa Civil do RS

Período mais crítico é entre sábado (18/7) e domingo (19/7), quando são esperadas tempestades com rajadas de vento acima de 90 km/h (Foto: Divulgação | Defesa Civil RS)

Foi atualizada, na sexta-feira (17/7), a previsão hidrometeorológica para os próximos dias no Rio Grande do Sul, pelo Centro de Monitoramento da Defesa Civil Estadual (CMDEC). O novo Aviso Hidrometeorológico indica risco meteorológico severo em áreas das regiões Oeste, Campanha e Centro do Estado.

Previsão Meteorológica

O período mais crítico é entre sábado (18/7) e domingo (19/7), quando são esperadas tempestades com rajadas de vento acima de 90 km/h, queda de granizo (que pode ser grande), com risco maior nas áreas em Alerta (laranja) do mapa, além de chuva intensa e volumosa em curto período de tempo nas áreas em estado Severo (vermelho) do mapa, principalmente dia 19. Também há risco de tornados isolados.

Independentemente de instabilidades, as rajadas de vento podem variar entre 70 km/h e 90 km/h entre a madrugada de sexta-feira e o domingo. Na segunda-feira (20/7), permanece a condição para tempestades com granizo, rajadas de vento forte e chuva intensa.

Previsão Hidrológica

A condição hidrológica atual apresenta níveis entre os limiares de normalidade e patamares baixos no Estado, com tendências gerais de estabilidade ou de declínio. Ainda assim, em função das chuvas previstas para as regiões Oeste e Sul e para a faixa de fronteira com o Uruguai, com volumes moderados a elevados durante o período do aviso, indica-se a condição de Atenção e Alerta para as cidades em amarelo e laranja no mapa hidrológico, respectivamente.

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