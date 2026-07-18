Sábado, 18 de Julho de 2026
18°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi
Assine o Jornal Província

Condições hidrometeorológicas para os próximos dias são atualizadas pela Defesa Civil do RS

Condição hidrológica atual apresenta níveis entre os limiares de normalidade e patamares baixos

Por: Editoria Local Fonte: ASCOM | Defesa Civil
18/07/2026 às 11h19 Atualizada em 18/07/2026 às 11h24
Condições hidrometeorológicas para os próximos dias são atualizadas pela Defesa Civil do RS
Período mais crítico é entre sábado (18/7) e domingo (19/7), quando são esperadas tempestades com rajadas de vento acima de 90 km/h (Foto: Divulgação | Defesa Civil RS)

Foi atualizada, na sexta-feira (17/7), a previsão hidrometeorológica para os próximos dias no Rio Grande do Sul, pelo Centro de Monitoramento da Defesa Civil Estadual (CMDEC). O novo Aviso Hidrometeorológico indica risco meteorológico severo em áreas das regiões Oeste, Campanha e Centro do Estado.  

Previsão Meteorológica  

O período mais crítico é entre sábado (18/7) e domingo (19/7), quando são esperadas tempestades com rajadas de vento acima de 90 km/h, queda de granizo (que pode ser grande), com risco maior nas áreas em Alerta (laranja) do mapa, além de chuva intensa e volumosa em curto período de tempo nas áreas em estado Severo (vermelho) do mapa, principalmente dia 19. Também há risco de tornados isolados. 

Independentemente de instabilidades, as rajadas de vento podem variar entre 70 km/h e 90 km/h entre a madrugada de sexta-feira e o domingo. Na segunda-feira (20/7), permanece a condição para tempestades com granizo, rajadas de vento forte e chuva intensa. 

Previsão Hidrológica 

A condição hidrológica atual apresenta níveis entre os limiares de normalidade e patamares baixos no Estado, com tendências gerais de estabilidade ou de declínio. Ainda assim, em função das chuvas previstas para as regiões Oeste e Sul e para a faixa de fronteira com o Uruguai, com volumes moderados a elevados durante o período do aviso, indica-se a condição de Atenção e Alerta para as cidades em amarelo e laranja no mapa hidrológico, respectivamente.

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Expectativa de vida ao nascer no Rio Grande do Sul atingiu 76,49 anos no triênio 2022-2024 (Foto: Diones Roberto Becker)
Longevidade Há 5 minutos

Expectativa de vida no Estado chega a 76,49 anos

Dados integram a Nota Técnica 132 elaborada pelo Departamento de Economia e Estatística
Geral Há 14 horas

Anac alerta para risco de trote com óleo de avião após morte de piloto

Reação alérgica grave causou a morte de Gustavo Henrique Lara

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Há 15 horas

MPF pede suspensão do programa Tolerância Zero na orla do Rio

Ação pede um planejamento para a gestão das praias

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral Há 17 horas

Caixa Loterias transfere sorteios de sábado para domingo

Apostadores poderão tentar a sorte até 15 minutos antes do sorteio

 (Foto: Divulgação)
Alerta Há 1 dia

Defesa Civil reforça alerta para temporais em entrevista à Rádio Província

Coordenador regional destacou que a previsão indica chuva intensa, ventos fortes e temporais entre o sábado e a segunda-feira, exigindo atenção da população

Tenente Portela, RS
25°
Tempo limpo
Mín. 18° Máx. 27°
25° Sensação
5.51 km/h Vento
54% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h22 Nascer do sol
17h59 Pôr do sol
Domingo
28° 18°
Segunda
26° 17°
Terça
19° 17°
Quarta
16° 15°
Quinta
17° 14°
Últimas notícias
Longevidade Há 3 minutos

Expectativa de vida no Estado chega a 76,49 anos
Clima Há 21 minutos

Condições hidrometeorológicas para os próximos dias são atualizadas pela Defesa Civil do RS
Economia Há 1 hora

Com novas regras do BC, registros de fraudes financeiras crescem 10%
Esportes Há 4 horas

Além de Messi e Yamal: os heróis invisíveis de Argentina e Espanha
Reconhecimento Há 14 horas

Dr. Jalmo Fornari será homenageado com a Comenda de Honra ao Mérito de Tenente Portela

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A cidade que já não me conhecia
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,11 +0,03%
Euro
R$ 5,84 +0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 347,492,07 -0,01%
Ibovespa
173,714,08 pts -0.06%
Mega-Sena
Concurso 3032 (16/07/26)
08
12
23
27
42
43
Ver detalhes
Quina
Concurso 7068 (17/07/26)
06
16
39
69
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3738 (17/07/26)
02
03
04
05
07
08
10
11
13
14
17
18
20
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2951 (17/07/26)
07
08
10
12
13
14
16
17
33
34
37
39
44
46
48
56
61
62
80
82
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2984 (17/07/26)
02
06
11
12
27
37
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias