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União Frederiquense disputará o Gauchão Série A2

Competição, organizada pela FGF, terá início nos dias 1 e 2 do próximo mês

Por: Editoria Local
18/07/2026 às 13h13
União Frederiquense disputará o Gauchão Série A2
Na fase classificatória, os 16 clubes participantes se enfrentarão em jogos apenas de ida, dentro do grupo único (Foto: Divulgação | FGF)

O selecionado de Frederico Westphalen receberá, na Arena União, o Bagé na primeira rodada do Gauchão Série A2 de 2026. A competição, organizada pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF), terá início nos dias 1 e 2 do próximo mês.

Na fase classificatória, os 16 clubes participantes se enfrentarão em jogos apenas de ida, dentro do grupo único. Os oito melhores colocados avançam às quartas de final. A fórmula de disputa foi aprovada no Congresso Técnico. Recentemente, a FGF divulgou o regulamento específico e a tabela básica do campeonato, cujo término está previsto para outubro.

O campeão e o vice do Gauchão Série A2 garantirão vaga na elite do futebol do Rio Grande do Sul em 2027. Os dois últimos colocados serão rebaixados para o Gauchão Série B do ano seguinte.

Clubes participantes

Aimoré (São Leopoldo), APAFUT (Caxias do Sul), Bagé (Bagé), Brasil (Farroupilha), Brasil (Pelotas), Esportivo (Bento Gonçalves), Gaúcho (Passo Fundo), Glória (Vacaria), Gramadense (Gramado), Guarani (Venâncio Aires), Lajeadense (Lajeado), Passo Fundo (Passo Fundo), Pelotas (Pelotas), Santa Cruz (Santa Cruz do Sul), União Frederiquense (Frederico Westphalen) e Veranópolis (Veranópolis).

 

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