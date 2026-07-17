Vitória manda Botafogo para lanterna na volta do Brasileiro Feminino

Após 57 dias, a bola voltou a rolar pelo Campeonato Brasileiro Feminino de futebol. Nesta sexta-feira (17), o Vitória derrotou o Botafogo por 2 a 0 no Barradão, em Salvador, em jogo atrasado da sétima rodada da competição.

O primeiro triunfo afastou as Leoas da lanterna e da zona de rebaixamento do Brasileirão, que engloba os dois últimos colocados entre os 18 participantes. A equipe baiana soma os mesmos seis pontos do América-MG, mas fica à frente, em 16º, pelo número de gols marcados (nove a seis). Já as Gloriosas seguem com cinco pontos, agora em último lugar, sem vencer há 11 rodadas.

A partida estava marcada para 22 de abril, mas teve de ser reagendada após um surto de problemas gastrointestinais acometer 16 integrantes da delegação do Botafogo em Salvador, entre jogadoras e membros da comissão técnica.

ADEUS, LANTERNA! ???



O Vitória venceu pela primeira vez no #BrasileiraoFeminino 2026 e está fora da zona de rebaixamento! ?



? EC Vitória pic.twitter.com/FFcHOFUwXL — Brasileirão Feminino (@BRFeminino) July 17, 2026

O duelo, inicialmente remarcado para 31 de maio, foi adiado outras duas vezes. Primeiro devido ao compromisso do Vitória na Copa do Brasil Feminina, contra o Atlético-MG. Depois, por conta da partida do clube baiano diante do Vasco, na última quinta-feira (17), no retorno do Brasileirão Masculino, que também seria no Barradão.

Com a bola rolando, o Botafogo até foi até melhor no primeiro tempo, mas o Vitória se destacou na eficiência. Aos 42 minutos, a meia Lany driblou a atacante Fernanda Tipa pela esquerda e cruzou para a volante Pipoca, quase de costas para o gol, cabecear para as redes.

Na etapa final, as Leoas chegaram ao gol do triunfo aos 31 minutos. A volante Vik Moura levantou na área pela direita, a zagueira Thaynara se antecipou para afastar o perigo, mas deu bobeira na frente da atacante Joicy Garcez, que aproveitou para definir o placar no Barradão.

O próximo compromisso do Vitória será no dia 26 de julho, um domingo, às 11h (horário de Brasília), contra o líder Corinthians, no Parque São Jorge, em São Paulo, com transmissão ao vivo da TV Brasil. Já o Botafogo tem um novo desafio em solo baiano. No dia 27, uma segunda-feira, as Gloriosas pegam o Bahia na Arena Cajueiro, em Feira de Santana (BA), às 19h.