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Inep divulga resultado dos recursos do Enem 2026

Enem 2026: Inep Divulga Resultado dos Recursos de Atendimento Especializado. Candidatos que contestaram o indeferimento inicial de pedidos de acess...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
15/07/2026 às 20h12
Inep divulga resultado dos recursos do Enem 2026
Pexels

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou, nesta quarta-feira (15), o resultado dos recursos de atendimento especializado para o Enem 2026. A decisão impacta participantes que contestaram o indeferimento inicial de pedidos de acessibilidade ou que enviaram documentação complementar para reavaliação pela banca examinadora.

O resultado está disponível na Página do Participante do Enem 2026, acessível pelo portal gov.br mediante CPF e senha cadastrados. Para verificar o status, o candidato deve clicar na aba "Acompanhamento de Inscrição" e selecionar a opção "Atendimento Especializado". O sistema exibirá se o pedido foi deferido (aprovado) ou permanece indeferido (reprovado), acompanhado da justificativa detalhada da banca.

Devido ao alto volume de acessos simultâneos, o Inep orienta que os participantes evitem tentativas repetidas pelo celular e deem preferência ao acesso por navegador no computador, preferencialmente em horários de menor pico, como no início da manhã ou ao fim da noite.

Inovação histórica: ansiedade e TOC regulamentados pelo edital pela primeira vez

O Enem 2026 marca um avanço sem precedentes na história do exame ao incluir, pela primeira vez, regulamentação específica para participantes com histórico documentado de crises de ansiedade crônica e Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC).

Candidatos com laudo médico homologado para essas condições têm direito a realizar a prova acompanhados por um profissional de apoio, em sala reservada e monitorada. O objetivo da medida é oferecer um ambiente controlado para mitigar crises de pânico ou comportamentos compulsivos que possam prejudicar o desempenho durante o exame.

No entanto, especialistas alertam para um equívoco frequente entre os candidatos: o acesso à sala reservada por razões de saúde mental não garante, automaticamente, tempo adicional de 60 minutos. O acréscimo de tempo é um recurso de acessibilidade concedido apenas a condições específicas descritas em edital, como dislexia, TDAH, deficiências físicas ou sensoriais e para candidatas lactantes. Para ter direito a ambos os benefícios, o participante precisaria ter apresentado laudos que fundamentassem separadamente as duas necessidades.

Recurso de Atendimento Especializado do Enem 2026 Indeferido: o que fazer

Participantes que tiveram o pedido negado ainda nesta fase de recursos devem saber que o processo administrativo do Inep foi encerrado. Como essa etapa conclui os prazos para o planejamento logístico das salas de aplicação, não é mais possível contestar a decisão dentro do sistema.

Na maioria dos casos, o indeferimento ocorre por falhas formais na documentação enviada, como arquivos em PDF acima do limite de tamanho aceito pelo portal do Inep, ausência do código CID (Classificação Internacional de Doenças), ou falta de carimbo legível e assinatura do médico especialista responsável.

O indeferimento, porém, não cancela a inscrição no exame. O candidato continuará participando normalmente das provas nos dias 8 e 15 de novembro, realizando o exame em sala regular, sem os apoios específicos solicitados.

Acidente ou emergência médica após o prazo: como proceder

Candidatos que sofreram emergências médicas, cirurgias ou passaram pelo parto após o encerramento do prazo oficial de inscrições têm um caminho alternativo para solicitar atendimento especial temporário de urgência: a plataforma Fala.BR, portal integrado de ouvidoria do governo federal.

O procedimento consiste em registrar uma manifestação direcionada ao Inep, com anexo de laudos médicos atualizados, exames, data do ocorrido e justificativa clara da necessidade de apoio, como o uso de transcritor de prova por impossibilidade de escrever, ou acesso a sala de fácil locomoção em razão de fraturas. O Inep avaliará a viabilidade logística para providenciar o suporte necessário no local de prova já designado ao participante.

Perguntas Frequentes sobre o Dia da Prova do Enem 2026

Candidatas lactantes: quem teve o recurso aprovado tem direito a 60 minutos adicionais para amamentação. No dia da prova, é obrigatória a presença de um acompanhante adulto (maior de 18 anos), que ficará responsável pelo bebê em sala reservada enquanto a candidata realiza o exame.

Aparelhos auditivos e glicosímetros: o uso desses dispositivos é permitido, desde que tenham sido previamente declarados e aprovados no sistema de acessibilidade do Inep. No dia do exame, os equipamentos passarão por vistoria dos chefes de sala.

Laudo médico no dia da prova: as informações de acessibilidade já constam no sistema do fiscal de sala e no Cartão de Confirmação de Inscrição do participante. Ainda assim, recomenda-se imprimir o Cartão de Confirmação e levar uma cópia física do laudo deferido, como precaução em caso de inconsistências operacionais no local de aplicação.

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