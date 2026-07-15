Empresas apostam em parceiros estratégicos

Movimento de mercado reforça a busca por eficiência operacional e impulsiona o modelo One Stop Shop

A gestão da cadeia de suprimentos passa por uma transformação. Em diferentes segmentos, empresas têm reduzido o número de fornecedores e concentrado suas compras em parceiros estratégicos, capazes de oferecer um portfólio amplo, disponibilidade de produtos, suporte especializado e maior previsibilidade para as operações.

A mudança é impulsionada pela necessidade de simplificar processos, reduzir custos administrativos, minimizar riscos de abastecimento e fortalecer relações comerciais de longo prazo. Em vez de administrar diversos fornecedores, gestores de compras têm priorizado parceiros capazes de atender diferentes demandas de forma integrada.

No mercado de outsourcing de impressão, essa tendência também ganha força. Prestadores de serviços, revendedores e integradores buscam fornecedores que reúnam suprimentos, peças, equipamentos e soluções complementares em um único lugar, tornando a operação mais ágil e reduzindo o tempo de reposição de itens essenciais.

Nesse contexto, cresce o modelo One Stop Shop, no qual um único fornecedor concentra diferentes categorias de produtos e soluções, proporcionando mais praticidade, eficiência e segurança para as empresas. É a estratégia adotada pela RHB Solutions, distribuidora especializada em soluções para impressão, que reúne um amplo portfólio de suprimentos, peças, equipamentos e tecnologias voltadas ao setor. Com isso, a empresa oferece aos clientes uma gestão de compras mais simples, maior disponibilidade de produtos e uma operação mais eficiente.

Segundo o CEO da RHB Solutions, Rodolfo Vilas Boas, a decisão de concentrar fornecedores está cada vez mais ligada à construção de relações estratégicas.

"O mercado percebeu que um parceiro estratégico entrega muito mais do que produtos. Ele oferece disponibilidade de estoque, amplitude de portfólio, inteligência comercial, suporte técnico e capacidade logística para atender às necessidades do cliente. Quando a empresa consegue concentrar suas compras em um fornecedor confiável, ela ganha eficiência, reduz riscos operacionais e fortalece toda a sua cadeia de abastecimento."

Para Rodolfo Vilas Boas, o conceito de One Stop Shop reflete uma mudança na forma como as empresas enxergam seus fornecedores. "Hoje, o diferencial está na capacidade de oferecer uma solução completa e construir uma parceria de longo prazo. Mais do que abastecer a operação, o fornecedor passa a contribuir para a competitividade e o crescimento do negócio."

Esse movimento demonstra que o mercado valoriza cada vez mais empresas capazes de entregar não apenas produtos, mas também confiabilidade, inteligência comercial e suporte para o desenvolvimento dos clientes. Assim, o modelo One Stop Shop deixa de ser apenas uma tendência e se consolida como uma estratégia para organizações que buscam maior eficiência e competitividade.