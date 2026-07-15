Quarta, 15 de Julho de 2026
6°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi
Assine o Jornal Província

Empresas apostam em parceiros estratégicos

A busca por eficiência operacional tem levado empresas de diferentes setores a reduzir o número de fornecedores e concentrar aquisições em parceiro...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
15/07/2026 às 21h20
Empresas apostam em parceiros estratégicos
Freepik

Movimento de mercado reforça a busca por eficiência operacional e impulsiona o modelo One Stop Shop

A gestão da cadeia de suprimentos passa por uma transformação. Em diferentes segmentos, empresas têm reduzido o número de fornecedores e concentrado suas compras em parceiros estratégicos, capazes de oferecer um portfólio amplo, disponibilidade de produtos, suporte especializado e maior previsibilidade para as operações.

A mudança é impulsionada pela necessidade de simplificar processos, reduzir custos administrativos, minimizar riscos de abastecimento e fortalecer relações comerciais de longo prazo. Em vez de administrar diversos fornecedores, gestores de compras têm priorizado parceiros capazes de atender diferentes demandas de forma integrada.

No mercado de outsourcing de impressão, essa tendência também ganha força. Prestadores de serviços, revendedores e integradores buscam fornecedores que reúnam suprimentos, peças, equipamentos e soluções complementares em um único lugar, tornando a operação mais ágil e reduzindo o tempo de reposição de itens essenciais.

Nesse contexto, cresce o modelo One Stop Shop, no qual um único fornecedor concentra diferentes categorias de produtos e soluções, proporcionando mais praticidade, eficiência e segurança para as empresas. É a estratégia adotada pela RHB Solutions, distribuidora especializada em soluções para impressão, que reúne um amplo portfólio de suprimentos, peças, equipamentos e tecnologias voltadas ao setor. Com isso, a empresa oferece aos clientes uma gestão de compras mais simples, maior disponibilidade de produtos e uma operação mais eficiente.

Segundo o CEO da RHB Solutions, Rodolfo Vilas Boas, a decisão de concentrar fornecedores está cada vez mais ligada à construção de relações estratégicas.

"O mercado percebeu que um parceiro estratégico entrega muito mais do que produtos. Ele oferece disponibilidade de estoque, amplitude de portfólio, inteligência comercial, suporte técnico e capacidade logística para atender às necessidades do cliente. Quando a empresa consegue concentrar suas compras em um fornecedor confiável, ela ganha eficiência, reduz riscos operacionais e fortalece toda a sua cadeia de abastecimento."

Para Rodolfo Vilas Boas, o conceito de One Stop Shop reflete uma mudança na forma como as empresas enxergam seus fornecedores. "Hoje, o diferencial está na capacidade de oferecer uma solução completa e construir uma parceria de longo prazo. Mais do que abastecer a operação, o fornecedor passa a contribuir para a competitividade e o crescimento do negócio."

Esse movimento demonstra que o mercado valoriza cada vez mais empresas capazes de entregar não apenas produtos, mas também confiabilidade, inteligência comercial e suporte para o desenvolvimento dos clientes. Assim, o modelo One Stop Shop deixa de ser apenas uma tendência e se consolida como uma estratégia para organizações que buscam maior eficiência e competitividade.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Divulgação RX
Tecnologia Há 9 minutos

Feira in-cosmetics abre credenciamento para 2026

Evento reúne mais de 200 marcas em meio à projeção de crescimento do mercado latino-americano de cosméticos

 Solar 4.0
Tecnologia Há 43 minutos

Conta de luz alta acelera o retorno R$ da energia solar

Com o aumento das tarifas de energia em Belo Horizonte, investir em sistemas fotovoltaicos tornou-se uma das formas mais inteligentes de reduzir cu...

 Imagem:Divulgação
Tecnologia Há 2 horas

Tecnologia de transmissão estreia no Sertões Series Paraná

Com participação de Lélio Vieira Carneiro Júnior, piloto da equipe, sistema desenvolvido pela Fifi Rally promete levar o público para dentro dos ca...

 AdobeStock
Tecnologia Há 3 horas

Estudo mostra diferentes percepções sobre a gestão pública

Levantamento do CRA-SP revela que profissionais de Administração que atuam nas áreas pública e privada divergem sobre as principais ineficiências d...

 Huawei
Tecnologia Há 4 horas

Kipchoge retorna ao Brasil com o WATCH GT Runner 2

Dez anos após conquistar sua primeira medalha de ouro olímpica no Rio de Janeiro, o maior maratonista da história retorna ao país para disputar a N...

Tenente Portela, RS
13°
Tempo limpo
Mín. Máx. 20°
12° Sensação
2.36 km/h Vento
82% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h23 Nascer do sol
17h57 Pôr do sol
Quinta
24°
Sexta
27° 15°
Sábado
27° 19°
Domingo
29° 18°
Segunda
29° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 2 minutos

Feira in-cosmetics abre credenciamento para 2026
Geral Há 2 minutos

Cacique Raoni tem alta hospitalar
Senado Federal Há 2 minutos

Hermes Klann cobra Anvisa por novo medicamento contra distrofia infantil
Justiça Há 3 minutos

Bolsonaro não sabia que carta seria publicada por Flávio, diz defesa
Tecnologia Há 37 minutos

Conta de luz alta acelera o retorno R$ da energia solar

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A cidade que já não me conhecia
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,08 +0,00%
Euro
R$ 5,82 0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 347,132,21 -0,54%
Ibovespa
176,010,90 pts -0.36%
Mega-Sena
Concurso 3031 (14/07/26)
20
28
32
35
40
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 7065 (14/07/26)
16
18
20
40
56
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3735 (14/07/26)
03
05
07
12
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2949 (13/07/26)
02
03
07
09
15
19
21
23
59
62
66
67
70
77
79
84
91
92
93
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2982 (13/07/26)
04
20
24
27
40
41
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias