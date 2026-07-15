Senado aprova aumento de penas para crimes contra professores e médicos

O Plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira (15) o projeto de lei que aumenta as penas para os crimes praticados contra profissionais da saúde ou da educação no exercício de suas funções.
Como o projeto( PL 2.672/2025 ) teve origem na Câmara dos Deputados e foi alterado no Senado, o texto voltará à Câmara para nova análise.
Para endurecer essas punições, a proposta altera o Código Penal . O texto amplia penas para crimes como lesão corporal, ameaça, incitação ao crime, desacato, homicídio e outros delitos. Em alguns casos, a pena pode ser aumentada em até dois terços ou dobrada.
O autor do projeto é o ex-deputado federal Goulart. No Senado, a iniciativa recebeu parecer favorável do relator da matéria, senador Dr. Hiran (PP-RR). Ao defender a medida, o senador apontou o alto número de casos de violência contra médicos, enfermeiros e professores no país.
Hiran disse que as emendas acatadas por ele tinham o objetivo adequar o conjunto das penas da proposta à legislação atual.
Segundo o relator, condições inadequadas de trabalho podem contribuir para os episódios de violência.
— Os profissionais de saúde que trabalham nas UPAs [Unidades de Pronto Atendimento], assim como nossos professores, vêm sendo submetidos a muitos tipos de agressão. Muitas vezes esses profissionais são os anteparos de todo um sistema que é falho nessa atenção; eles acabam recebendo todo o peso da agonia das pessoas — argumentou o senador.
|Crime
|Categoria profissional da vítima
|Pena proposta
|Pena atual
|Lesão comum
|saúde e educação
|de 2 a 5 anos de reclusão
|de 3 meses a 1 ano de detenção (prisão em regime mais brando)
|Lesão grave (que resulta em aborto, morte, deformidade, etc.)
|saúde e educação
|aumento de pena de 1/3 a 2/3
de 1 a 12 anos de reclusão
|Contra a honra (calúnia, difamação, etc.)
|saúde e educação
|aumento de pena de 1/3
|de 3 meses de detenção a 3 anos de reclusão
|Constrangimento para fazer ou deixar de fazer algo
|saúde
|pena em dobro e cumulativa
|de 3 meses a 1 ano de detenção
|Ameaça
|saúde e educação
|aumento de pena em 1/3
|de 1 a 6 meses de detenção
|Incitação ao crime
|saúde e educação
|pena em dobro
de 3 a 6 meses de detenção
|Desacato a funcionário público
|saúde e educação
|pena em dobro
|de 6 meses a 2 anos de detenção