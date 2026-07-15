Quarta, 15 de Julho de 2026
6°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Assine o Jornal Província
Sicredi

Junho Vermelho, mês de conscientização para doação de sangue, pode virar lei

O mês de junho está perto de se tornar oficialmente o Junho Vermelho, dedicado a campanhas anuais de incentivo à doação de sangue. A Comissão de As...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
15/07/2026 às 21h20
Junho Vermelho, mês de conscientização para doação de sangue, pode virar lei
Centro de coleta de sangue: junho pode passar a ser mês de conscientização - Foto: Pablo Jacob/Agência SP

O mês de junho está perto de se tornar oficialmente o Junho Vermelho, dedicado a campanhas anuais de incentivo à doação de sangue. A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) aprovou, na quarta-feira (15), a inclusão da data na legislação federal. O texto vai à sanção presidencial, exceto se os senadores pedirem análise em Plenário.

Segundo o Projeto de Lei (PL) 205/2022 , da Câmara dos Deputados, estão previstas a criação e distribuição de materiais educativos sobre o tema, eventos e ações de conscientização pública e a iluminação de prédios governamentais na cor vermelha no mês de junho.

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) leu o relatório do senador Wilder Morais (PL-GO). Ela apontou que a oferta de sangue em hospitais ocorre exclusivamente por voluntários.

— A doação de sangue é um pilar inestimável da saúde pública. Não existe substituto artificial para o sangue humano; portanto, a garantia de estoques adequados depende exclusivamente do altruísmo — afirmou.

Segundo o Ministério da Saúde, 1,6% da população brasileira doou sangue no SUS em 2023, o que representou 3,2 milhões de bolsas coletadas. A Organização Mundial de Saúde recomenda que cada país tenha uma população doadora entre 1% e 3%.

A reunião da CAS foi presidida pelo senador Marcelo Castro (MDB-PI).

A legislação federal já celebra em junho a conscientização sobre o meio ambiente: o Junho Verde .

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
- Foto: Ton Molina/Agência Senado
Senado Federal Há 5 minutos

Hermes Klann cobra Anvisa por novo medicamento contra distrofia infantil

O senador Hermes Klann (PL-SC), em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (15), cobrou agilidade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária...

 O Plenário do Senado durante as votações desta quarta-feira - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 1 hora

Senado aprova aumento de penas para crimes contra professores e médicos

O Plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira (15) o projeto de lei que aumenta as penas para os crimes praticados contra profissionais da saúde ...

 A reunião da CAS que aprovou o projeto - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Senado Federal Há 1 hora

Protocolo para atendimento de infarto no SUS é aprovado em comissão

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) aprovou nesta quarta-feira (15) projeto que reforça a necessidade de protocolos no Sistema Único de Saúde (SUS...

 Jaime Bagattoli, que fez a leitura do relatório - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

Projeto cria indenização para quem perde couro cabeludo em acidente de barco

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) aprovou, nesta quarta-feira (15), projeto que prevê indenizações específicas para vítimas de escalpelamento (a...

 Presidindo a reunião, Damares se manifesta, observada por Pontes - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Senado Federal Há 3 horas

Aprovada proposta que permite à mulher vítima de violência doméstica mudar nome

Mulheres vítimas de violência doméstica e familiar em situação de risco poderão ter o nome alterado nos registros públicos e, nos casos mais graves...

Tenente Portela, RS
13°
Tempo limpo
Mín. Máx. 20°
12° Sensação
2.36 km/h Vento
82% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h23 Nascer do sol
17h57 Pôr do sol
Quinta
24°
Sexta
27° 15°
Sábado
27° 19°
Domingo
29° 18°
Segunda
29° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 2 minutos

Feira in-cosmetics abre credenciamento para 2026
Geral Há 2 minutos

Cacique Raoni tem alta hospitalar
Senado Federal Há 2 minutos

Hermes Klann cobra Anvisa por novo medicamento contra distrofia infantil
Justiça Há 3 minutos

Bolsonaro não sabia que carta seria publicada por Flávio, diz defesa
Tecnologia Há 37 minutos

Conta de luz alta acelera o retorno R$ da energia solar

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A cidade que já não me conhecia
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,08 +0,00%
Euro
R$ 5,82 0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 347,132,21 -0,54%
Ibovespa
176,010,90 pts -0.36%
Mega-Sena
Concurso 3031 (14/07/26)
20
28
32
35
40
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 7065 (14/07/26)
16
18
20
40
56
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3735 (14/07/26)
03
05
07
12
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2949 (13/07/26)
02
03
07
09
15
19
21
23
59
62
66
67
70
77
79
84
91
92
93
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2982 (13/07/26)
04
20
24
27
40
41
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias