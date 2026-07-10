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O que faz diferença na hora de escolher um robô aspirador

Impulsionado pela evolução das casas inteligentes, recursos como mapeamento a laser, navegação inteligente e inteligência artificial passaram a inf...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
10/07/2026 às 21h55
O que faz diferença na hora de escolher um robô aspirador
Divulgação

Os robôs aspiradores deixaram de ser apenas um item de conveniência para integrar a rotina das casas inteligentes. Hoje, além da potência de sucção, características como precisão na navegação, reconhecimento de obstáculos, autonomia e facilidade de uso têm ganhado peso na decisão de compra.

Presente em mais de 170 países e regiões e utilizada por mais de 22 milhões de residências, a Roborock desenvolve robôs aspiradores que combinam sensores inteligentes, inteligência artificial e automação para realizar a limpeza com menor necessidade de intervenção do usuário.

Navegação inteligente reduz tempo e aumenta a eficiência

Nem todos os robôs aspiradores limpam da mesma forma. Enquanto modelos mais simples realizam trajetos aleatórios, equipamentos com tecnologia LiDAR utilizam sensores a laser para mapeamento 3D da residência, identificar cômodos e definir rotas mais eficientes.

Toda a linha Roborock comercializada no Brasil conta com mapeamento inteligente e desvio automático de obstáculos, reduzindo percursos repetidos, ampliando a cobertura da limpeza e permitindo memorizar diferentes mapas da casa.

Potência continua importante, mas deixou de ser o único diferencial

A potência de sucção continua sendo um dos principais critérios de comparação. Medida em Pascal (Pa), ela influencia diretamente a remoção de poeira, cabelos, pêlos de animais e partículas maiores. Os modelos da Roborock oficial disponíveis no Brasil oferecem alta potência de sucção, chegando a 10.000 Pa, enquanto globalmente a empresa já desenvolve equipamentos com até 30.000 Pa. Ainda assim, a eficiência depende da combinação entre sucção potente, navegação inteligente e capacidade de adaptação ao ambiente.

Inteligência artificial permite que o robô "entenda" a casa

Além de mapear a residência, os equipamentos conseguem reconhecer obstáculos, identificar diferentes tipos de piso e ajustar automaticamente parâmetros como potência de sucção e volume de água.

Entre os recursos disponíveis em modelos selecionados da marca estão funções como aspira e passa pano, mop rotativo, lavagem automática do mop e secagem automática do mop, ampliando a autonomia durante a limpeza. Pelo aplicativo, também é possível criar áreas restritas, programar limpezas por cômodo e acompanhar todo o funcionamento do equipamento.

Com presença consolidada em mercados da América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico, a empresa aposta agora na expansão da operação brasileira, acompanhando a evolução do mercado nacional de casas inteligentes e ampliando gradualmente seu portfólio de produtos. Os produtos podem ser adquiridos em grandes varejistas do país, como Fast Shop, Mercado Livre, Comshop e Amazon.

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