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Gurias do Yucumã enfrentam o Grêmio por vaga na final do Gauchão Feminino Sub-20

FGF agendou para esse domingo (12/7) as semifinais do estadual

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
11/07/2026 às 11h17
Gurias do Yucumã enfrentam o Grêmio por vaga na final do Gauchão Feminino Sub-20
Grêmio receberá a equipe de Tenente Portela, no CT Hélio Dourado, em Porto Alegre (Foto: Divulgação | Gurias do Yucumã)

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) agendou para esse domingo (12/7), as semifinais do estadual da categoria sub-20 deste ano. A ordem dos cruzamentos foi definida no fim de semana passado, quando aconteceu a rodada que encerrou a fase classificatória.

Às 11 horas, na RGM Sports, em Gravataí, o Internacional enfrenta a AEF de Estrela. O Grêmio receberá as Gurias do Yucumã, de Tenente Portela, no CT Hélio Dourado, em Porto Alegre, a partir das 15 horas. As semifinais ocorrerão em jogo único. Em caso de empate no tempo regulamentar, a disputa irá para os pênaltis.

No fechamento da fase classificatória, no domingo (5/7), a equipe portelense jogou em casa contra o Grêmio, que venceu por 5 a 0. O Internacional aplicou 21 a 0 no Aimoré de São Leopoldo. Já a AEF derrotou o time do Doutor Salomé Goulart Raiz pelo placar de 6 a 1.

 

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