Primeira Liga confirma jogos da Copa das Regiões 2026

A Primeira Liga confirmou a realização das partidas neste sábado (11/7), que definirão mais quatro classificados às quartas de final da Copa das Regiões 2026.
As oitavas de final da competição começaram no fim de semana passado. Tabajara de Campo Novo, Jaguaras de Tenente Portela e Internacional de Ajuricaba já garantiram vaga na próxima fase.
Confrontos deste sábado (11/7):
- Em São José do Inhacorá: Riograndense x CMD Bom Progresso;
- Em Boa Vista do Buricá: CMD Avante x Harmonia;
- Em Frederico Westphalen: São Cristóvão x Horizontina;
- Em Santo Augusto: América x Flamengo;
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