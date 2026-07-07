Agentes de IA ganham espaço no combate a crimes financeiros

Bancos e instituições financeiras investiram mais de US$ 200 bilhões em tecnologias de prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e Conheça Seu Cliente (KYC) ao longo da última década. Ainda assim, mais de 90% dos alertas gerados pelos sistemas tradicionais continuam sendo falsos positivos, segundo um estudo da "UiPath", baseado em dados de consultorias empresariais.

Diante desse cenário, agentes de IA começam a assumir parte das investigações para acelerar as operações de compliance financeiro.

"Em compliance financeiro, confiança é construída por meio de transparência, rastreabilidade e governança. Os agentes de IA atuam como uma camada inteligente de execução, realizando tarefas repetitivas de forma consistente, registrando cada etapa do processo e oferecendo aos profissionais informações mais completas para embasar suas decisões", afirma Edgar Garcia, vice-presidente da UiPath para a América Latina.

O compliance contra crimes financeiros tornou-se um dos casos de uso corporativos mais promissores para a IA agêntica justamente porque combina processos altamente estruturados, grande volume de informações e necessidade constante de tomada de decisão baseada em evidências. Os agentes são capazes de executar tarefas completas, navegar entre diferentes sistemas, consolidar informações, produzir documentação e encaminhar casos para validação humana quando necessário.

O levantamento da UiPath também aponta que até 70% do tempo dos analistas de AML ainda é consumido pela busca e consolidação de dados dispersos em diferentes sistemas. Ao mesmo tempo, a "McKinsey & Company" estima que entre 10% e 15% da força de trabalho dos bancos esteja atualmente dedicada a processos de AML e KYC. Segundo a consultoria, a adoção de agentes de IA pode elevar a produtividade dessas operações entre 2 e 20 vezes.

"O desafio dos bancos agora é conseguir investigar cada alerta com rapidez, consistência e rastreabilidade. Os agentes de IA representam uma mudança de paradigma porque ampliam a capacidade operacional das equipes de compliance sem abrir mão da supervisão humana, elemento indispensável em ambientes altamente regulados", afirma Garcia.

Para a UiPath, esse contexto exige uma abordagem que combine automação, IA e governança. Em paralelo à aquisição da "WorkFusion", pioneira em agentes de IA para compliance de crimes financeiros, a empresa desenvolveu uma "solução" própria para a área. A tecnologia atua sobre os fluxos de investigação, automatizando atividades como coleta de evidências, comparação de registros, enriquecimento de informações, elaboração de narrativas para auditoria e encaminhamento de exceções para decisão dos analistas.

Segundo a empresa, esse modelo reduz o trabalho manual sem modificar regras regulatórias já existentes, facilitando a adoção em ambientes sujeitos a requisitos rígidos de governança, auditoria e conformidade.

"Os reguladores continuam exigindo que decisões críticas permaneçam sob responsabilidade humana. O papel dos agentes de IA é eliminar o trabalho repetitivo que antecede essas decisões, organizando informações, aplicando políticas de forma consistente e produzindo documentação auditável. Isso permite que especialistas concentrem seus esforços naquilo que realmente exige julgamento técnico", explica Garcia.

Para a UiPath, a nova geração de agentes tende a transformar uma das áreas historicamente mais custosas do setor financeiro. Para lidar com o crescimento dos alertas regulatórios, instituições passam a redistribuir atividades entre profissionais e agentes inteligentes, aumentando escalabilidade, consistência operacional e velocidade de resposta.

"Estamos entrando em uma fase em que o diferencial competitivo será conseguir orquestrar agentes, pessoas e automação dentro de um modelo seguro, governado e preparado para auditorias. Esse é o caminho para que a IA gere valor efetivo em compliance e em outros processos críticos das empresas", conclui Garcia.

Sobre a UiPath

A UiPath (NYSE: PATH) é líder em orquestração e automação de negócios, com a confiança de organizações em todo o mundo para transformar a complexidade empresarial em operações inteligentes e seguras, nas quais agentes de IA raciocinam, robôs agem e pessoas lideram. Desenvolvida para a empresa moderna e para os setores mais regulados do mundo, a UiPath integra automação, orquestração, IA e testes em fluxos de trabalho governados e escaláveis — desbloqueando a inovação na velocidade dos negócios, ao mesmo tempo em que oferece os controles e a conformidade que lideranças empresariais demandam. Para mais informações, basta acessar www.uipath.com