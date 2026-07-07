IA agêntica impulsiona nova arquitetura de atendimento

A PROA.AI, empresa do ecossistema KAINOS &CO, especializada em inteligência aplicada à experiência do cliente (CX), anuncia os avanços do projeto desenvolvido com o Buddha Spa, uma das principais redes de bem-estar do Brasil. A iniciativa reestrutura o modelo de atendimento da rede por meio de inteligência artificial agêntica, integrando automação, dados e supervisão humana em uma nova arquitetura operacional.

O projeto atua sobre desafios concretos da operação do Buddha Spa, rede com aproximadamente 150 unidades e 40 mil atendimentos mensais, como triagem de demandas e organização de fluxos entre franquias, especialmente onde a jornada começa majoritariamente no WhatsApp. Com IA e automação, é possível reduzir custos operacionais em até 30%, diminuir o tempo de resposta em até 70% e automatizar até 80% das interações, além de aumentar a produtividade das equipes em cerca de 15%.

Patrícia Siebra, diretora de operações do Buddha Spa, destaca a alavanca estrutural para o crescimento da rede: "O projeto de agendamento online com IA atua diretamente na eficiência operacional das unidades franqueadas ao reduzir tarefas manuais, padronizar processos e aumentar a produtividade das equipes. Simultaneamente, ele eleva a experiência do cliente ao oferecer conveniência, personalização e rapidez, impactando positivamente indicadores de satisfação, conversão e fidelização. Trata-se de uma alavanca estrutural tanto para crescimento quanto para escalabilidade da rede".

Ela acrescenta: "Atualmente, o processo de agendamento nas unidades apresenta variabilidade operacional, dependência de atendimento manual e riscos de inconsistência, como erros de agenda. A implementação do sistema com IA padroniza o processo, reduz a carga operacional, aumenta a disponibilidade (24/7) e melhora a experiência com agilidade e autonomia. Além disso, contribui para o aumento de receita ao reduzir perdas por indisponibilidade de resposta e melhorar a ocupação da agenda".

A PROA.AI conecta dados, governança, IA e design de jornadas para transformar o atendimento em um ativo estratégico. Nesta implantação, a empresa liderou o desenho de agentes inteligentes capazes de interpretar solicitações em tempo real, automatizar triagem e respostas, apoiar decisões com base em dados e organizar fluxos entre unidades. O resultado é menos fricção e maior previsibilidade na gestão da demanda.

"Nosso foco é transformar o atendimento em uma alavanca de crescimento. Isso passa por aplicar inteligência artificial para personalizar interações, otimizar a performance dos fluxos e tornar os agendamentos mais ágeis. Assim, conseguimos reduzir esforços manuais e criar jornadas mais inteligentes, fluidas e centradas na experiência do cliente", afirma Rogerio Barreto, CEO da PROA.AI.

A IA agêntica via WhatsApp agora compreende o sentimento do cliente e antecipa necessidades antes mesmo de responder, direcionando o contato à unidade correta. Segundo William Spinola, diretor de tecnologia do Buddha Spa: "Para nós, tecnologia só faz sentido quando resolve problema real da operação e melhora a experiência do cliente. No Buddha Spa, o foco não é usar inteligência artificial por tendência, mas aplicá-la onde ela gera impacto de verdade, e atendimento e agendamento são pontos centrais dessa jornada".

Ele ressalta a estruturação do processo: "O que estamos construindo é uma camada de inteligência sobre esse processo, integrando dados, regras de negócio e contexto de cada unidade para trazer mais velocidade, consistência e eficiência. A IA entra como habilitadora, ajudando a escalar o atendimento, reduzir erros e melhorar o uso da agenda, sem perder o padrão da marca. No fim, o objetivo é simples: organizar melhor a operação, elevar o nível de atendimento e apoiar o crescimento sustentável da rede". A nova jornada combina automação com supervisão humana, um fator essencial no segmento de bem-estar.

A arquitetura utiliza tecnologia da IBM, garantindo robustez, segurança e alta capacidade de processamento de linguagem natural, permitindo que os agentes compreendam solicitações com precisão e aprendam continuamente.

Os resultados foram apresentados na Convenção Buddha Spa de Franqueados, validando a iniciativa na prática ao demonstrar como a inteligência aplicada resolve desafios operacionais diários e conectando o projeto às discussões de mercado sobre tecnologia em CX.

O projeto conecta-se ao conceito de "Analog Wellness" (Global State of Health & Wellness 2025, NielsenIQ), tendência que valoriza a experiência humana mesmo no digital. A IA assume tarefas operacionais, e o atendimento humano foca no valor emocional. A iniciativa PROA.AI e Buddha Spa prova que é possível aplicar IA sem comprometer a essência do bem-estar, estabelecendo um novo benchmark de modelo organizado, escalável e centrado no cliente.

Empresa do ecossistema KAINOS &CO, especializada em inteligência aplicada para experiência do cliente. Atua na integração de IA, dados e design de jornadas para transformar o atendimento em motor de eficiência e crescimento.

Uma das principais redes de bem-estar do Brasil, reconhecida pela excelência no atendimento e experiências únicas de relaxamento com técnicas especializadas e alto padrão de serviço.

Empresa global de tecnologia com atuação em IA, computação em nuvem e soluções empresariais, apoiando a transformação digital de operações em organizações pelo mundo.