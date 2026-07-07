Terça, 07 de Julho de 2026
2°C 14°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Errata: Organização transforma doações em oportunidades

Doações de materiais reutilizados são transformadas em oportunidades para crianças e jovens na região do ABC Paulista, por Organização Social que g...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
07/07/2026 às 12h50
Errata: Organização transforma doações em oportunidades
Divulgação / Canva

A matéria enviada anteriormente continha um erro no 5º parágrafo. Segue a versão corrigida: Todos os anos, milhões de toneladas de resíduos têxteis são descartadas no Brasil, um cenário que reforça a necessidade de novas formas de consumo e reaproveitamento. Dados divulgados pela Agência Brasil apontam que cerca de 4 milhões de toneladas de resíduos têxteis são descartadas anualmente no país, incluindo roupas e calçados que poderiam ganhar novos ciclos de uso por meio de iniciativas de economia circular. Quando abordamos os descartes de eletrônicos, o Brasil é o quinto país que mais produz resíduos eletrônicos, totalizando 2,4 milhões de toneladas por ano.

Diante desse desafio ambiental, iniciativas que incentivam o reaproveitamento de materiais ganham cada vez mais relevância, mostrando que uma peça sem uso para uma pessoa pode representar uma nova oportunidade para outra. É dentro desse contexto que a Instituição Assistencial Meimei (IAM) realiza o Mega Feirão do Usados do Bem, uma ação que conecta sustentabilidade, solidariedade e transformação social.

O evento acontece no dia 8 de agosto, na Quadra Poliesportiva da IAM, com roupas masculinas e femininas pelo valor único de R$ 10. Toda a arrecadação será destinada à manutenção dos projetos sociais e educacionais oferecidos pela instituição para mais de 350 crianças, jovens e suas famílias.

Mais do que um bazar, o Usados do Bem representa uma iniciativa de economia circular, dando novos significados para peças, móveis e materiais que chegam até a instituição por meio de doações. O projeto transforma aquilo que poderia ser descartado em recursos que contribuem diretamente para o impacto social da IAM.

Em 2024, a instituição alcançou importantes resultados por meio das suas ações de reaproveitamento e sustentabilidade: 223 mil kg de materiais reciclados; 836 mil peças de roupas reutilizadas; 6 mil móveis foram transformados e reaproveitados.

Os números reforçam o compromisso da IAM em transformar doações em oportunidades, reduzindo desperdícios e fortalecendo uma rede de impacto positivo junto à comunidade.

"O Usados do Bem mostra que uma peça que muitas vezes não tem mais utilidade para alguém pode ganhar uma nova história. Quando uma roupa é reutilizada, um móvel é transformado ou um material é reaproveitado, estamos falando não apenas de sustentabilidade, mas também de impacto social", destaca Adriana Voltolin, presidente da instituição.

Com uma trajetória voltada ao desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e famílias, a IAM utiliza iniciativas como o Usados do Bem como uma importante estratégia de sustentabilidade institucional, aproximando a comunidade e fortalecendo sua missão social.

O Mega Feirão do Usados do Bem será realizado no dia 8 de agosto, na Quadra Poliesportiva da IAM, localizada na Rua Francisco Alves, 275 – Pauliceia, São Bernardo do Campo. A ação é aberta ao público.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
Economia Há 7 horas

Mania nacional, consumo de chocolate tende a crescer no país

Dia Mundial do Chocolate é comemorado nesta terça-feira (7)

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Economia Há 19 horas

Receita lança canal único de atendimento digital

Nova plataforma substitui Fale Conosco na primeira etapa

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Economia Há 20 horas

Receita Federal e Banco Central são autorizados a realizar concursos

São contemplados cargos de níveis intermediário e superior

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Economia Há 21 horas

Reforma tributária põe em risco crédito de 66,2% das notas fiscais

Estudo alerta para falhas em documentos com IBS e CBS

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Economia Há 1 dia

Mercado financeiro reduz projeção da inflação para 5,30%

Taxa básica de juros foi mantida pelos analistas em 14%

Tenente Portela, RS
13°
Tempo limpo
Mín. Máx. 14°
12° Sensação
0.77 km/h Vento
47% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h25 Nascer do sol
17h54 Pôr do sol
Quarta
17°
Quinta
19°
Sexta
18° 10°
Sábado
20° 13°
Domingo
17° 12°
Últimas notícias
Tecnologia Há 4 minutos

Endolaser avança na cirurgia plástica reparadora
Câmara Há 4 minutos

Comissão aprova nova regra sobre indenização por dano moral a vítima de violência doméstica
Câmara Há 4 minutos

Comissão aprova oferta de dentista pelo SUS para estudantes e beneficiários de programas sociais
Senado Federal Há 4 minutos

CRE quer ouvir Mauro Vieira sobre afirmação de risco de ação militar dos EUA
Tecnologia Há 38 minutos

MeetKai é escolhida pelo Serpro para desenvolver IA soberana

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,15 +0,36%
Euro
R$ 5,89 +0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 349,036,65 -0,33%
Ibovespa
171,706,86 pts -0.48%
Mega-Sena
Concurso 3027 (04/07/26)
06
15
16
24
34
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 7058 (06/07/26)
08
26
27
66
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3728 (06/07/26)
01
02
03
06
07
08
10
11
16
17
19
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2946 (06/07/26)
01
03
15
17
20
22
30
31
35
40
45
51
53
59
64
65
72
82
86
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2979 (06/07/26)
20
21
22
27
38
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias