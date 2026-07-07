Errata: Organização transforma doações em oportunidades

A matéria enviada anteriormente continha um erro no 5º parágrafo. Segue a versão corrigida: Todos os anos, milhões de toneladas de resíduos têxteis são descartadas no Brasil, um cenário que reforça a necessidade de novas formas de consumo e reaproveitamento. Dados divulgados pela Agência Brasil apontam que cerca de 4 milhões de toneladas de resíduos têxteis são descartadas anualmente no país, incluindo roupas e calçados que poderiam ganhar novos ciclos de uso por meio de iniciativas de economia circular. Quando abordamos os descartes de eletrônicos, o Brasil é o quinto país que mais produz resíduos eletrônicos, totalizando 2,4 milhões de toneladas por ano.

Diante desse desafio ambiental, iniciativas que incentivam o reaproveitamento de materiais ganham cada vez mais relevância, mostrando que uma peça sem uso para uma pessoa pode representar uma nova oportunidade para outra. É dentro desse contexto que a Instituição Assistencial Meimei (IAM) realiza o Mega Feirão do Usados do Bem, uma ação que conecta sustentabilidade, solidariedade e transformação social.

O evento acontece no dia 8 de agosto, na Quadra Poliesportiva da IAM, com roupas masculinas e femininas pelo valor único de R$ 10. Toda a arrecadação será destinada à manutenção dos projetos sociais e educacionais oferecidos pela instituição para mais de 350 crianças, jovens e suas famílias.

Mais do que um bazar, o Usados do Bem representa uma iniciativa de economia circular, dando novos significados para peças, móveis e materiais que chegam até a instituição por meio de doações. O projeto transforma aquilo que poderia ser descartado em recursos que contribuem diretamente para o impacto social da IAM.

Em 2024, a instituição alcançou importantes resultados por meio das suas ações de reaproveitamento e sustentabilidade: 223 mil kg de materiais reciclados; 836 mil peças de roupas reutilizadas; 6 mil móveis foram transformados e reaproveitados.

Os números reforçam o compromisso da IAM em transformar doações em oportunidades, reduzindo desperdícios e fortalecendo uma rede de impacto positivo junto à comunidade.

"O Usados do Bem mostra que uma peça que muitas vezes não tem mais utilidade para alguém pode ganhar uma nova história. Quando uma roupa é reutilizada, um móvel é transformado ou um material é reaproveitado, estamos falando não apenas de sustentabilidade, mas também de impacto social", destaca Adriana Voltolin, presidente da instituição.

Com uma trajetória voltada ao desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e famílias, a IAM utiliza iniciativas como o Usados do Bem como uma importante estratégia de sustentabilidade institucional, aproximando a comunidade e fortalecendo sua missão social.

O Mega Feirão do Usados do Bem será realizado no dia 8 de agosto, na Quadra Poliesportiva da IAM, localizada na Rua Francisco Alves, 275 – Pauliceia, São Bernardo do Campo. A ação é aberta ao público.