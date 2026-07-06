Segunda, 06 de Julho de 2026
5°C 13°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Receita Federal e Banco Central são autorizados a realizar concursos

São contemplados cargos de níveis intermediário e superior

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
06/07/2026 às 19h55
Receita Federal e Banco Central são autorizados a realizar concursos
© Marcello Casal JrAgência Brasil

A Receita Federal e o Banco Central (BC) foram autorizados a realizar concursos públicos para a contratação de servidores. Para a Receita, serão 146 vagas; e para o BC, 170.

A portaria nº 5.505 do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) distribui as 146 vagas da Receita Federal entre os cargos de Analista Tributário (116 vagas) e Auditor Fiscal (30 vagas), ambos de nível superior.

Para o Banco Central, a portaria MGI nº 5.508 autoriza a abertura de vagas de níveis intermediário e superior, sendo 100 para auditor (nível superior), 50 para técnico (nível intermediário) e 20 para procurador (nível superior), totalizando as 170 vagas.

Editais

Conforme as portarias assinadas pela ministra do MGI, Esther Dweck, a Receita Federal e o Banco Central terão seis meses para a publicação dos respectivos editais de abertura dos certames , contados a partir da última sexta-feira (3), data de publicação das portarias no Diário Oficial da União.

Caso o prazo não seja respeitado, as portarias com as autorizações de preenchimento de vagas por meio de concurso público perdem a validade.

Se o edital for publicado no prazo correto, o intervalo mínimo entre a publicação do edital e a realização da primeira prova deverá ser de dois meses .

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcello Casal JrAgência Brasil
Economia Há 1 hora

Reforma tributária põe em risco crédito de 66,2% das notas fiscais

Estudo alerta para falhas em documentos com IBS e CBS

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Economia Há 10 horas

Mercado financeiro reduz projeção da inflação para 5,30%

Taxa básica de juros foi mantida pelos analistas em 14%

 © Valter Campanato/Agência Brasil/Arquivo
Economia Há 1 dia

China cria mecanismos financeiros na África para não depender de dólar

Yuan é minoritário e desdolarização segue fora do horizonte
Economia Há 2 dias

Publicação propõe alternativas para exploração de terras raras no país

Livro mostra como criar cadeia produtiva mais rentável para o país
Economia Há 3 dias

CMN regulamenta Fies Empreendedor e Desenrola Adimplentes

Resoluções definem juros, prazos e regras dos programas

Tenente Portela, RS
Tempo nublado
Mín. Máx. 13°
Sensação
1.6 km/h Vento
94% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h25 Nascer do sol
17h53 Pôr do sol
Terça
14°
Quarta
16°
Quinta
20°
Sexta
19° 12°
Sábado
19° 14°
Últimas notícias
Tecnologia Há 5 segundos

Snacks saudáveis ampliam desafio industrial
Senado Federal Há 8 segundos

Para debatedores, combate à evasão no ensino federal passa pela alimentação
Senado Federal Há 11 segundos

Damares: É preciso fortalecer o combate a crimes cibernéticos contra menores
Senado Federal Há 15 segundos

Girão atribui crise do futebol à influência das bets e pede mudanças na CBF
Tecnologia Há 36 minutos

ABCD anuncia MeuCashCard como nova associada

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,13 -0,75%
Euro
R$ 5,89 -0,33%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 348,429,80 +2,44%
Ibovespa
172,447,58 pts -0.93%
Mega-Sena
Concurso 3027 (04/07/26)
06
15
16
24
34
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 7057 (04/07/26)
34
38
47
63
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3727 (04/07/26)
01
02
03
04
05
09
10
11
13
14
16
18
19
22
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2945 (03/07/26)
00
04
05
07
10
14
18
22
24
40
46
47
57
59
64
74
76
81
84
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2978 (03/07/26)
01
08
15
35
38
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias