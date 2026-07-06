Segunda, 06 de Julho de 2026
5°C 13°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Mercado financeiro reduz projeção da inflação para 5,30%

Taxa básica de juros foi mantida pelos analistas em 14%

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
06/07/2026 às 10h35
Mercado financeiro reduz projeção da inflação para 5,30%
© Marcello Casal JrAgência Brasil

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) projetado pelo mercado financeiro para este ano foi reduzido para 5,30%, segundo o boletim Focus divulgado nesta segunda-feira (6) pelo Banco Central (BC). Na última semana, a estimativa era de 5,33%.

O índice, que é referência oficial da inflação no país, foi reduzido pela primeira vez após 16 semanas, mas o percentual permanece acima da meta que deve ser perseguida pelo BC, de 3%, com intervalo de tolerância entre 1,5% e 4,5%, conforme estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).

Para 2027, a projeção da inflação permanece em trajetória de aumento, passando de 4,17% para 4,18% em relação à semana anterior . As estimativas para 2028 e 2029 se mantiveram estáveis em 3,7% e 3,5%, respectivamente.

Selic

A projeção da taxa básica de juros (Selic) para 2026 foi mantida pelos analistas em 14%, indicando que este ano haverá mais um corte sobre a atual taxa de 14,25% estabelecida pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do BC, no último dia 17 de junho. A próxima reunião do Copom deve ocorrer nos dias 4 e 5 de agosto.

A previsão da Selic para 2027 foi mantida em 12% ao ano, em relação à última projeção. Não houve alteração na taxa básica de juros esperada para os anos de 2028 e 2029, permanecendo as projeções da última semana em 10,5% e 10% ao ano.

PIB

A estimativa média de Produto Interno Bruto (PIB), que indica o crescimento da economia brasileira, permaneceu em 1,99% para este ano. Na projeção para 2027, o indicador, que resulta da soma dos bens e serviços produzidos no país, cresceu de 1,68%, para 1,69%. Para 2028 e 2029, o mercado financeiro manteve a estimativa do PIB em 2% para os dois anos.

Câmbio

No boletim Focus desta semana, a estimativa para a cotação do dólar, em 2026, foi mantida em R$ 5,20. Para 2027, a projeção permaneceu em R$ 5,58 e para 2028, em R$ 5,35. A previsão para o câmbio em 2029 ficou estável em R$ 5,40.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Valter Campanato/Agência Brasil/Arquivo
Economia Há 22 horas

China cria mecanismos financeiros na África para não depender de dólar

Yuan é minoritário e desdolarização segue fora do horizonte
Economia Há 2 dias

Publicação propõe alternativas para exploração de terras raras no país

Livro mostra como criar cadeia produtiva mais rentável para o país
Economia Há 3 dias

CMN regulamenta Fies Empreendedor e Desenrola Adimplentes

Resoluções definem juros, prazos e regras dos programas

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Economia Há 3 dias

Projeção de superávit comercial é elevada para US$ 90 bilhões

Estimativa foi revisada após alta das exportações em 2026

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Economia Há 3 dias

Exportações aos EUA crescem pela primeira vez após tarifaço de Trump

Vendas ao país subiram 3,7% em junho; China e UE ampliam compras

Tenente Portela, RS
10°
Tempo nublado
Mín. Máx. 13°
Sensação
2.35 km/h Vento
83% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h25 Nascer do sol
17h53 Pôr do sol
Terça
14°
Quarta
16°
Quinta
20°
Sexta
19° 12°
Sábado
19° 14°
Últimas notícias
Tecnologia Há 10 minutos

Gestão mais inteligente pode ajudar na prevenção de fraudes
Economia Há 10 minutos

Mercado financeiro reduz projeção da inflação para 5,30%
Câmara Há 10 minutos

Comissão aprova compartilhamento de laboratórios entre institutos de pesquisa públicos
Câmara Há 10 minutos

Comissão aprova licença menstrual para estudantes com endometriose ou adenomiose
Caso Grave Há 41 minutos

Homem é preso após agredir companheira e tentar incendiar policial no interior de Itapiranga

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,17 +0,14%
Euro
R$ 5,91 -0,05%
Peso Argentino
R$ 0,00 +3,12%
Bitcoin
R$ 337,386,80 -1,70%
Ibovespa
173,474,19 pts -0.34%
Mega-Sena
Concurso 3027 (04/07/26)
06
15
16
24
34
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 7057 (04/07/26)
34
38
47
63
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3727 (04/07/26)
01
02
03
04
05
09
10
11
13
14
16
18
19
22
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2945 (03/07/26)
00
04
05
07
10
14
18
22
24
40
46
47
57
59
64
74
76
81
84
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2978 (03/07/26)
01
08
15
35
38
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias