Terça, 07 de Julho de 2026
2°C 14°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Rota Turística do Vale da Felicidade, no RS, vai a sanção

A Comissão de Desenvolvimento Regional (CDR) aprovou nesta terça-feira (7) projeto que cria a Rota Turística do Vale da Felicidade, destinada a amp...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
07/07/2026 às 12h50
Rota Turística do Vale da Felicidade, no RS, vai a sanção
O senador Hermes Klann (1º à esq.) relatou o projeto - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

A Comissão de Desenvolvimento Regional (CDR) aprovou nesta terça-feira (7) projeto que cria a Rota Turística do Vale da Felicidade, destinada a ampliar a promoção integrada do turismo em 20 municípios do Rio Grande do Sul, reunindo atrativos culturais, rurais, históricos e de aventura em uma mesma região.

O Projeto de Lei (PL) 1.028/2022 , do deputado Osmar Terra (PL-RS), recebeu parecer favorável do senador Hermes Klann (PL-SC) e segue agora para sanção, caso não haja recurso para votação no Plenário.

A proposta inclui na rota os municípios de Alto Feliz, Barão, Bom Princípio, Brochier, Capela de Santana, Feliz, Harmonia, Linha Nova, Maratá, Montenegro, Pareci Novo, Portão, São Pedro da Serra, São Sebastião do Caí, Salvador do Sul, São José do Hortêncio, São José do Sul, São Vendelino, Tupandi e Vale Real.

O projeto também determina que a rota receba apoio de programas oficiais voltados à regionalização do turismo.

Turismo integrado

De acordo com a justificativa do texto, a iniciativa deve fortalecer o turismo local, ampliar a visibilidade nacional dos municípios participantes e gerar impactos econômicos e sociais para a população da região.

No parecer aprovado pela comissão, Hermes Klann destacou a localização estratégica dos municípios, entre a Região Metropolitana de Porto Alegre e a Serra Gaúcha, e o potencial turístico da região.

— A área destaca-se pela forte influência das imigrações alemã, italiana e de outros grupos formadores da identidade regional, preservada em festas tradicionais, roteiros rurais, gastronomia típica, patrimônio arquitetônico e manifestações culturais — afirmou.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Mourão questiona afirmação do chanceler de que classificação de CV e PCC como terroristas traz risco de intervenção - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Senado Federal Há 12 minutos

CRE quer ouvir Mauro Vieira sobre afirmação de risco de ação militar dos EUA

A Comissão de Relações Exteriores (CRE) aprovou nesta terça-feira (7) convite ao ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para comparecer ao...

 O senador Eduardo Braga relatou o projeto do senador Fernando Dueire - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Senado Federal Há 46 minutos

Programa Nacional do Metano Zero vai à CMA

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou nesta terça-feira (7) Programa Nacional do Metano Zero (MetanoZero), que incentiva a produção de en...

 Projeto foi aprovado pela CAE em turno suplementar nesta terça - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Senado Federal Há 1 hora

Importação simplificada de bens para pesquisa segue para a Câmara

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou nesta terça-feira (7), em turno suplementar de votação, um projeto de lei que facilita a importação...

 A senadora Teresa Leitão relatou o projeto - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

CAE autoriza empréstimo para obras em Cabo de Santo Agostinho (PE)

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou nesta terça-feira (7) proposta da Presidência da República que autoriza a contratação de empréstimo...

 Projeto teve voto favorável da relatora, Ivete da Silveira (no telão) - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

Partido político é passível de controle por lavagem de dinheiro, aprova CSP

Partidos políticos poderão ter que se submeter às normas de controle de lavagem de dinheiro dispostas na legislação. A medida está prevista em proj...

Tenente Portela, RS
13°
Tempo limpo
Mín. Máx. 14°
12° Sensação
0.77 km/h Vento
47% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h25 Nascer do sol
17h54 Pôr do sol
Quarta
17°
Quinta
19°
Sexta
18° 10°
Sábado
20° 13°
Domingo
17° 12°
Últimas notícias
Tecnologia Há 4 minutos

Endolaser avança na cirurgia plástica reparadora
Câmara Há 4 minutos

Comissão aprova nova regra sobre indenização por dano moral a vítima de violência doméstica
Câmara Há 4 minutos

Comissão aprova oferta de dentista pelo SUS para estudantes e beneficiários de programas sociais
Senado Federal Há 4 minutos

CRE quer ouvir Mauro Vieira sobre afirmação de risco de ação militar dos EUA
Tecnologia Há 38 minutos

MeetKai é escolhida pelo Serpro para desenvolver IA soberana

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,15 +0,36%
Euro
R$ 5,89 +0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 349,036,65 -0,33%
Ibovespa
171,706,86 pts -0.48%
Mega-Sena
Concurso 3027 (04/07/26)
06
15
16
24
34
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 7058 (06/07/26)
08
26
27
66
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3728 (06/07/26)
01
02
03
06
07
08
10
11
16
17
19
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2946 (06/07/26)
01
03
15
17
20
22
30
31
35
40
45
51
53
59
64
65
72
82
86
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2979 (06/07/26)
20
21
22
27
38
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias