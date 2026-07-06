Empresa do Vale do Paraíba renova selo da Microsoft

A Dataside, consultoria de dados e inteligência artificial com sede em São José dos Campos, renovou a certificação Advanced Specialization AI & Machine Learning da Microsoft. A empresa havia sido a primeira consultoria brasileira de dados e IA a obter o reconhecimento e repete o feito em 2026.

A certificação é concedida a empresas que comprovam nível técnico avançado, profissionais certificados e projetos com resultados consistentes para clientes. O processo inclui auditorias independentes e reavaliações periódicas.

A renovação ocorre em um momento de expansão da companhia. No primeiro trimestre de 2026, a Dataside registrou crescimento de 109% nas vendas em relação ao mesmo período do ano anterior. A empresa também promoveu Letícia Carvalho ao cargo de COO e ampliou projetos de inteligência artificial generativa para clientes no Brasil e no exterior.

Para Caio Amante, CEO e fundador da Dataside, a renovação confirma a consistência do trabalho da empresa. "Fomos a primeira consultoria brasileira de dados e inteligência artificial a conquistar essa especialização. Renovar em 2026 mostra que não foi um resultado pontual", afirma.

A Advanced Specialization AI & Machine Learning é destinada a parceiros Microsoft que demonstram capacidade de implementar tecnologias de inteligência artificial e machine learning com segurança e resultados mensuráveis.