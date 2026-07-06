Alianzo abre duas unidades e expande atuação em Minas Gerais

A Alianzo, ecossistema integrado de soluções de gestão empresarial para médias e grandes empresas, acaba de anunciar a inauguração de duas novas unidades em Minas Gerais, uma em Belo Horizonte e outra em Uberlândia, expandindo a atuação do seu ecossistema de serviços de gestão para o estado.

A escolha por Minas Gerais acompanha o peso econômico que o estado tem para o país, sendo a terceira maior economia do Brasil, com Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 1,157 trilhão em 2025 e com um crescimento na abertura de novos negócios. No mesmo ritmo, está Belo Horizonte, uma das cinco cidades mais ricas do país, que responde por mais de 30% da economia mineira, concentrando mais de 481 mil empresas ativas.

"Nossa estratégia de expansão prioriza regiões com forte potencial econômico e um ecossistema empresarial maduro. Belo Horizonte reúne essas características e amplia nossa capacidade de estar cada vez mais próximos dos clientes. Mais do que abrir uma nova unidade, estamos ampliando nossa presença para oferecer inteligência de gestão, proximidade consultiva e soluções integradas que apoiem empresas em todas as fases do seu crescimento", afirma Lucas Paiva, gerente nacional de Parcerias e Alianças da Alianzo.

O Triângulo Mineiro, que será liderado por Marcelo de Andrade, é uma região bastante estratégica, com economia diversificada e forte vocação agroindustrial e logística. Sua posição privilegiada, na rota de importantes rodovias federais, consolida a região como polo de escoamento e de serviços que demanda gestão cada vez mais profissionalizada.

"Assumimos o compromisso de consolidar a operação como uma referência regional da Alianzo. Vamos ampliar nossa presença no Triângulo Mineiro, desenvolver novos negócios e construir parcerias de longo prazo, contribuindo para que empresários profissionalizem suas organizações, aumentem sua competitividade e estejam preparados para os próximos ciclos de crescimento", ressalta Marcelo De Andrade, diretor da operação no Triângulo Mineiro.

Com atuação nacional e presença internacional, a Alianzo atende mais de 2.400 clientes por meio de sete unidades de negócios no Brasil e três nos Estados Unidos. A companhia executa uma estratégia de crescimento baseada na expansão geográfica, incorporação de tecnologia, em parcerias estratégicas e na ampliação contínua de seu ecossistema de soluções. Seu portfólio contempla auditoria independente, BPO contábil, consultoria em gestão, planejamento tributário, soluções para a reforma tributária, estruturação societária, assessoria em fusões e aquisições (M&A) e serviços financeiros avançados.

A Alianzo segue avaliando novas regiões e parcerias estratégicas para expandir seu ecossistema e fortalecer sua presença nacional.