ABCD anuncia MeuCashCard como nova associada

Fundada em 2021 e voltada ao atendimento das demandas específicas dos servidores públicos, MeuCashCard é a mais nova filiada da Associação Brasileira de Crédito Digital (ABCD). Por meio do Cartão Consignado de Benefícios, a empresa permite que os servidores realizem operação de saque com parcelas fixas debitadas direto na folha de pagamento, além de utilizar a margem disponível para compras, pagamento de contas e também transferir a margem disponível via Pix.

Desenvolvido para garantir acesso rápido e responsável ao crédito, o cartão de benefício tem parcelas fixas e desconto automático em folha, eliminando surpresas e riscos de endividamento. Além disso, ao contratarem o produto, os servidores têm acesso a benefícios gratuitos, que incluem telemedicina ilimitada, descontos em farmácias, seguro de vida, entre outros.

Com sede em São Paulo, a companhia conta com uma equipe de mais de 100 colaboradores e 300 parceiros comerciais em todo o Brasil, atendendo servidores públicos de diferentes esferas em todas as regiões do país, com mais de 100 convênios ativos e relacionamento com 350 secretarias entre estados e municípios.

"Além de oferecer crédito seguro e simples, nós queremos gerar um impacto positivo na vida das pessoas. Por isso, desenvolvemos uma solução que alia acesso a recursos financeiros com serviços que fazem a diferença na rotina dos nossos clientes. O MeuCashCard foi pensado para facilitar, proteger e cuidar do servidor público, promovendo qualidade de vida com responsabilidade e inovação", afirma Fábio Drumond, CCO do MeuCashCard.

De acordo com Drumond, a entrada na ABCD ocorre pela sinergia da empresa com a agenda da associação, que, "assim como a nossa, é pautada pela inovação, crédito responsável e gestão financeira com propósito", completa o executivo.

Claudia Amira, diretora-executiva da ABCD, destaca que a chegada da MeuCashCard ocorre em momento de avanço do crédito consignado no país. "A modalidade segue norteando debates no setor e, assim, é super importante reforçar nossa representatividade para ampliar a contribuição da associação em questões relacionadas ao tema", finaliza Claudia.

Mais informações sobre as fintechs que integram a ABCD estão disponíveis em https://creditodigital.org.br/membros-associados/.